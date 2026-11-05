나노실리칸첨단소재, 정품인증 '베릭' 출시

AI 핵심 요약beta
- 나노실리칸첨단소재는 5일 정품인증 플랫폼 베릭을 공식 출시했다
- 베릭은 제품 유통 이력 추적과 비정상 거래 탐지 기능을 강화했다
- 회사는 향후 소장품 등록·교류가 가능한 플랫폼으로 확장할 계획이다
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위조·가품 유통 의심 신호 탐지…디지털 플랫폼 사업 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나노실리칸첨단소재는 정품인증 서비스 '베릭(VERIC)'을 공식 출시하고 디지털 사업 확대에 나선다고 5일 밝혔다.
베릭은 기존 정품인증 서비스 '엠첵+'를 고도화한 디지털 플랫폼이다. 제품의 정품 여부를 확인하는 기능에 더해 생산부터 최종 소비자에 이르는 유통 전 과정을 추적하고 관리할 수 있도록 기능을 확대했다.
특히 제품별 유통 이력을 확인할 수 있는 추적 기능을 강화했다. 정상 유통 경로를 벗어나거나 비정품 유통이 의심되는 이상 신호를 탐지해 고객사에 알리는 기능도 탑재했다.
사용자 편의성도 개선했다. 기존 엠첵+의 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 재설계하고, 제품 정보와 유통 이력을 직관적으로 확인할 수 있도록 화면 구성과 이용 절차를 개편했다.
나노실리칸첨단소재는 베릭을 통해 고객사의 브랜드 보호와 유통관리 효율성을 높인다는 계획이다. 정품인증뿐 아니라 유통 과정에서 발생할 수 있는 비정상 거래와 위조·가품 유통 위험에 대응할 수 있도록 관련 기능을 강화할 방침이다.
향후 일반 이용자가 직접 참여할 수 있는 기능도 단계적으로 추가할 예정이다. 장기적으로는 이용자가 자신의 소장품을 등록하고 다른 이용자에게 소개하거나 교류·교환할 수 있는 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다.
나노실리칸첨단소재 관계자는 "베릭을 통해 제품의 유통 현황을 보다 효과적으로 관리하고, 비정상 거래 및 위조·가품 유통 위험에 선제적으로 대응할 수 있을 것"이라며 "고객사가 브랜드와 제품을 보호하고 유통 정보를 활용할 수 있도록 관련 기능을 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com