수능일 넥스트레이드 프리마켓 쉰다…메인마켓 오전 10시 개장

AI 핵심 요약beta
- 넥스트레이드는 19일 수능일에 프리마켓을 운영하지 않는다.
- 메인마켓과 애프터마켓 거래시간을 평소보다 한 시간 늦춘다.
- 종가·대량매매시장도 거래 및 호가 접수 시간을 순연한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대량·바스켓매매는 두 시간 늦춰
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대입 수학능력시험이 치러지는 오는 19일 대체거래소 넥스트레이드(NXT)가 프리마켓을 운영하지 않는다. 메인마켓과 애프터마켓 등 나머지 시장의 거래시간도 평소보다 한 시간씩 늦춰진다.
5일 넥스트레이드는 수능일인 19일 매매거래시간을 임시 변경한다고 밝혔다. 이에 따라 오전 8시부터 8시50분까지 운영하던 프리마켓은 열리지 않는다.
메인마켓은 기존 오전 9시부터 오후 3시20분까지였던 거래시간이 오전 10시부터 오후 4시20분까지로 한 시간 순연된다. 호가 접수도 오전 10시부터 시작한다.
애프터마켓은 호가 접수 시간이 기존 오후 3시30분~8시에서 오후 4시30분~8시로 변경된다. 실제 매매거래는 오후 4시40분부터 오후 8시까지 이뤄진다.
종가매매시장은 호가 접수 시간이 오후 3시~4시에서 오후 4시~5시로, 매매거래 시간은 오후 3시30분~4시에서 오후 4시30분~5시로 각각 한 시간 늦춰진다.
대량·바스켓매매시장은 시작 시간이 두 시간 늦어진다. 호가 접수와 거래 모두 기존 오전 8시부터 오후 8시까지 운영했지만, 수능일에는 오전 10시부터 오후 8시까지로 변경된다.
rkgml925@newspim.com