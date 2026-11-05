수능일 증시 개장 1시간 늦춘다…오전 10시 개장·오후 4시30분 폐장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 19일 수능에 맞춰 국내 증시 개장·폐장 시간을 한 시간 늦췄다.
- 유가증권·코스닥·코넥스시장은 오전 10시부터 오후 4시30분까지 운영된다.
- 파생·시간외시장과 금시장도 거래시간이 조정되며 일부 시장은 기존 시간을 유지한다.
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석유·배출권시장은 그대로
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대학수학능력시험이 치러지는 오는 19일 국내 증권시장 개장 시간이 평소보다 한 시간 늦춰진다. 수험생의 원활한 시험 응시와 교통 소통을 지원하기 위한 조치로, 주식 정규시장은 오전 10시에 문을 열고 오후 4시30분에 거래를 마친다.
한국거래소는 수능일인 19일 유가증권시장과 코스닥시장, 코넥스시장의 정규 거래시간을 기존 오전 9시~오후 3시30분에서 오전 10시~오후 4시30분으로 한 시간씩 순연한다고 5일 밝혔다.
장 개시 전 시간외시장도 기존보다 한 시간 늦춰진다. 장 개시 전 종가매매는 오전 8시30분~8시40분에서 오전 9시30분~9시40분으로, 대량·바스켓매매는 오전 8시~9시에서 오전 9시~10시로 변경된다.
장 종료 후 시간외시장도 운영 시간이 조정된다. 시간외 종가매매는 오후 4시40분부터 5시까지 진행되며, 시간외 접속매매는 오후 5시부터 8시까지 열린다. 장 종료 후 대량·바스켓매매는 오후 4시40분부터 8시까지 가능하다.
파생상품시장도 상품별로 거래시간이 달라진다. 코스피200선물·옵션과 코스닥150선물·옵션 등 주식 관련 상품 및 국채선물은 정규 거래시간이 오전 8시45분~오후 3시45분에서 오전 9시45분~오후 4시45분으로 한 시간 늦춰진다. 최종거래일이 도래한 일부 종목은 오후 4시20분에 거래가 종료된다.
반면 통화상품과 금선물은 개장 시간만 한 시간 늦춰지고 종료 시간은 기존과 같다. 미국달러선물과 엔·유로·위안선물, 금선물은 오전 9시45분부터 오후 3시45분까지 거래된다. 미국달러플렉스선물은 오전 9시55분에 개장해 오후 3시25분에 종료한다. 돈육선물은 거래시간이 바뀌지 않는다.
야간 파생상품시장도 개장 시간이 한 시간 늦춰진다. 코스피200선물·옵션과 코스닥150선물·옵션, 국채선물, 미국달러선물 등의 야간 거래는 기존 오후 6시에서 오후 7시로 개장 시간이 변경되며, 종료 시간은 다음 날 오전 6시로 동일하다.
일반상품시장에서는 금시장 개장 시간이 오전 9시에서 10시로 늦춰진다. 석유시장과 배출권시장은 기존 거래시간을 유지한다. KRX 스타트업 마켓(KSM)은 주식시장과 동일하게 오전 10시부터 오후 4시30분까지 운영된다.
거래소는 증권·파생상품 결제시간과 장외파생상품 청산·거래확인 업무시간도 일부 조정한다고 밝혔다. 일반채권시장과 Repo시장의 결제시간은 오후 3시30분~4시30분에서 오후 4시30분~5시30분으로 한 시간 순연된다.
rkgml925@newspim.com