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中 전기차, 삼성 OLED 못 구하자 LCD 달고 출고…대체 공급사 없었다

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AI 핵심 요약

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  • 리오토가 5일 삼성디스플레이 공급 차질로 메가 일부에 LCD를 임시 장착했다
  • 리오토는 3월 1일부터 고객 차량 화면을 삼성 OLED로 무상 교체한다
  • 삼성 OLED는 동일 사양 경쟁 제품이 없어 차량용 시장 경쟁력을 입증했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

리오토, 29인치 OLED 공급 차질에 LCD 임시 장착
내년 3월부터 삼성 OLED 무상 교체키로
삼성D, 차량용 OLED 점유율 70.2% 1위
품질·기술력 앞세워 시장 공략 이어간다

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 중국 전기차 업체 리오토가 삼성디스플레이의 차량용 OLED 패널 공급 차질로 신차에 LCD를 임시 장착하는 이례적인 결정을 내렸다. 다른 업체의 OLED로 대체하지 못해 내년 3월부터 고객 차량의 화면을 다시 삼성 제품으로 교체하기로 한 것이다.

리오토가 신형 전기 다목적차량(MPV) '메가(MEGA)'에 채택한 삼성디스플레이의 29인치·6K 차량용 OLED는 현재 동일한 사양을 공급할 수 있는 경쟁 업체가 없다는 것이 리오토 측 설명이다. 이번 사태는 삼성디스플레이의 맞춤형 차량용 OLED 기술 경쟁력을 보여주는 사례가 됐다.

 

삼성디스플레이 경기 용인 사옥 모습.[사진=삼성디스플레이]

◆ 공급망 다변화 대신 삼성 OLED 유지…리오토의 선택

5일 디스플레이, 자동차 업계 등에 따르면 중국 전기차 업체 리오토(Li Auto) 제품라인 책임자인 탕징은 지난 2일 중국 소셜미디어 웨이보를 통해 삼성디스플레이로부터 차량용 OLED 패널의 일시적인 공급 중단을 통보받았다고 밝혔다. 공급은 연말쯤 회복될 것으로 예상했다.

이에 리오토는 오는 10일부터 다음 달 17일까지 생산하는 신형 전기 다목적차량(MPV) '메가(MEGA)' 일부 물량에 삼성디스플레이 OLED 대신 LCD 패널을 장착해 출고하기로 했다.

이후 내년 3월 1일부터 해당 차량 구매자에게 순차적으로 연락해 삼성 OLED로 무상 교체한다. 교체 작업에는 약 10분이 걸리며, 영향을 받는 고객에게는 3년간 차량 관리 서비스도 제공할 예정이다.

눈여겨볼 대목은 리오토가 이번 공급 차질을 계기로 다른 OLED 업체를 찾는 대신 삼성 제품을 유지하기로 했다는 점이다. 차량용 OLED는 삼성디스플레이 외에도 중국 BOE와 국내 LG디스플레이 등이 생산하고 있다. 특히 리오토는 이미 BOE로부터 다른 차량인 'L8'에 들어가는 디스플레이를 공급받은 이력도 있다.

물론 다른 업체의 OLED를 메가에 적용하려면 새로운 제품 개발과 품질 검증 등이 필요하다. 탕징 역시 현재 사용하는 29인치 OLED와 동일한 사양을 공급할 업체가 "삼성 외에는 없다"고 설명했다. 다만 장기적인 공급망 안정성을 위해 다른 업체와 대체 제품 개발에 나서는 방안도 생각해볼 수 있다.

그럼에도 리오토는 기존 삼성 OLED를 유지하면서 일시적으로 LCD를 사용하는 방식을 선택했다. 차량 출고 이후 고객을 다시 불러 화면을 교체하고 관련 비용까지 부담해야 하지만, 당초 계획한 삼성 제품을 최종적으로 탑재하겠다는 것이다.

이는 리오토가 삼성 OLED를 기준으로 완성한 차량의 품질과 설계를 유지하는 데 무게를 둔 것으로 풀이된다. 차량용 디스플레이는 크기와 해상도뿐 아니라 밝기, 색재현력, 내구성 등이 차량 내부 설계에 맞춰 최적화된다. 공급사를 변경하면 기존 제품과 동등한 성능을 확보할 수 있는지 다시 검증하고 주변 부품과 구동 시스템도 조정해야 할 수 있다.

한 업계 관계자는 "리오토의 주문량이 갑자기 늘면서 OLED 패널 추가 공급이 필요해졌지만 삼성디스플레이가 단기간에 물량을 늘리기 어려워 공급 차질이 발생한 것으로 안다"며 "다른 업체의 OLED로 변경할 수도 있겠지만 기존 삼성 제품과 동일한 수준의 품질을 확보할 수 있는지 검증해야 하고, 차량 내부 설계와 부품도 바꿔야 할 수 있어 품질과 완성도를 유지하는 쪽을 선택한 것으로 보인다"고 말했다.

◆ 화질·내구성에 가격 경쟁력까지…차량용 OLED 1위 굳히기

삼성디스플레이는 차량용 OLED 시장에서 화질과 내구성, 대량 생산 능력을 앞세워 경쟁사와 격차를 벌리고 있다. 차량용 디스플레이는 극심한 온도 변화와 진동을 견뎌야 하고 완성차 업체마다 요구하는 크기와 형태도 달라 높은 기술력이 필요하다.

삼성디스플레이는 올해 초 'CES 2026'에서 영하 20도에서도 OLED의 응답속도가 0.2밀리초(㎳)로 유지되는 모습을 선보였다. 같은 환경에서 LCD는 200㎳까지 느려졌다. 추운 날씨에도 화면이 빠르게 반응한다는 점을 강조한 것이다.

삼성디스플레이가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 앙코르 앳 윈 호텔에서 'CES 2026' 미디어 초청 행사를 열고 선보인 차량용 디스플레이의 내구성 테스트. 냉장고 안 얼음 속에서도 끄떡 없는 삼성 OLED는 차량용 디스플레이에 요구되는 높은 신뢰성을 충족한다. [사진=삼성디스플레이]

경쟁사들도 기술 개발에 속도를 내고 있다. LG디스플레이는 올해 5월 소비전력을 18% 줄이고 수명을 두 배 이상 늘린 3세대 탠덤 OLED를 공개했고, 중국 BOE도 플렉시블 OLED를 앞세워 중국 완성차 시장을 공략하고 있다.

다만 삼성디스플레이는 높은 화질과 내구성을 바탕으로 완성차 업체별 요구에 맞춘 제품을 공급하며 경쟁력을 이미 확보하고 있다. 차량 내부 구조에 맞춰 화면 크기와 형태를 설계하고, 까다로운 품질 기준을 충족하는 기술력이 강점으로 꼽힌다.

시장 점유율에서도 삼성디스플레이가 압도적인 우위를 유지하고 있다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 글로벌 차량용 OLED 시장에서 삼성디스플레이는 매출 기준 70.2%의 점유율로 1위를 차지했다. LG디스플레이(15.9%)와 중국 BOE(10.2%)를 크게 앞선 수치다. 

차량용 OLED 시장은 빠르게 성장하고 있다. 시장조사업체 옴디아는 올해 글로벌 차량용 OLED 시장이 지난해보다 80% 이상 성장할 것으로 전망했다. 완성차 업체들이 차량 내부에 대형·고화질 디스플레이를 확대하면서 기존 LCD를 OLED로 대체하는 움직임이 빨라지고 있다.

삼성디스플레이는 성장하는 차량용 OLED 시장을 적극 공략할 방침이다. 지난달 29일 삼성전자 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 기존 TV와 게이밍 모니터 중심이었던 퀀텀닷(QD)-OLED의 공급처를 게임기와 자동차 등으로 확대하겠다고 밝혔다. 기존 차량용 OLED 시장에서 확보한 경쟁력을 바탕으로 제품군과 고객사를 넓혀 시장 주도권을 더욱 강화하겠다는 전략이다.

mkyo@newspim.com

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청해부대 작전구역 오만 남방까지 넓힌다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 청해부대 작전구역을 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 넓히고, P-8 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해전력을 추가 파견한다. 파견 인원은 75명 늘어 395명 이내가 된다. 파견 기한은 2027년 12월 31일까지다. 2009년 부대 창설 이후 고정익 항공기 편입은 처음이다. 국방부 관계자는 3일 백브리핑에서 "다음 주 차관회의와 국무회의를 거쳐 동의안을 국회에 제출하겠다"며 "올해 말까지는 통과돼야 한다"고 말했다. 현행 파견 임무는 12월 31일 끝난다. 임무에는 '항행의 회복 지원'이 새로 추가된다. 증원 내역은 EOD 30명, 초계기 45명이며 대부분 간부다. 무인 전력은 수상정과 잠수정 각 2세트로, 소해함은 보내지 않는다. 청해부대 왕건함(DDH-978)이 고속단정(RIB) 3척과 함께 해상 기동을 하고 있다. 정부는 청해부대 작전구역을 오만 남방 해역까지 넓히고 P-8 해상초계기 등을 추가 파견하는 동의안을 국회에 제출할 계획이다. [사진= 해군] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 정부가 내세운 명분은 해적이다. 소말리아 해적 활동은 2025년 11건에서 올해 현재까지 36건으로 3배 넘게 늘었다. 연합 전력이 홍해와 호르무즈로 쏠린 공백을 파고들었다는 설명이다. 호르무즈 봉쇄로 홍해행 선박은 7~8배 늘었다. 후티와 사우디의 교전 탓에 청해부대 작전 구역은 600여마일에서 300여마일로 줄었다. 거점은 지부티가 유력하지만 확정되지 않았다. 국방부는 동의안 제출 뒤 지부티와 협상하고, 국회 동의와 지부티 협의가 끝나면 초계기를 사흘가량 준비해 보낸다는 계획이다. P-8의 작전 반경은 1200마일, 임무 시간은 4시간이다. 국방부는 "현재 능력으로는 이란 탐지가 불가능하다"고 했다. 쟁점은 호르무즈 연계가 될 것으로 보인다. 국방부는 '전쟁 불개입'을 첫 원칙으로 내걸고 "호르무즈와 전혀 관계없다"고 했다. 그러나 EOD와 무인 소해전력 파견에 대해서는 "허용적 환경이 될 때를 대비하지 않을 수 없다"며 "그 부분도 고려했지만 주는 아니다"라고 했다. '허용적 환경'은 미국·이란 종전이나 양측 양해각서(MOU) 체결로 항행의 자유 작전이 시작되는 경우로 정의했다. 실제 호르무즈에 투입할 때는 새 동의안을 받겠다고 했다. 현재 호르무즈 일대 기뢰 작전은 미국만 수행하고 있다고 국방부는 전했다. 지휘권은 합참의장이 갖는다. 국방부는 '독자 지휘체계'를 4대 원칙의 하나로 제시했다. 다만 청해부대가 연합 작전과 담을 쌓아온 것은 아니다. 연합해군사 대해적작전부대(CTF-151)는 연합해군사(CMF) 예하 부대이고, CMF 사령관은 미 해군 중부사령관과 5함대사령관을 겸하는 미 해군 중장이다. 청해부대 작전구역 확대 개념도. 정부는 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 임무구역을 넓히고, P-8 해상초계기 1대를 추가 파견할 계획이다. 구역 경계는 대략적으로 표시했다. [이미지= AI 생성] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 한국은 2010년 이범림 준장이 처음 CTF-151을 지휘했고, 2023년에는 고승범 준장이 지휘한 집중 작전에 청해부대 이순신함이 참가했다. 올해 8월 23일에는 윤현우 대령이 영국 해군으로부터 CTF-151 지휘권을 넘겨받았다. 그럼에도 이번 국방부 기자실 백브리핑에서는 P-8과 EOD의 CTF-151 편입 여부가 다뤄지지 않았다. 미군과의 감시·정찰 협력 수준을 묻는 질문에 국방부는 "추가 논의가 필요하다"고만 답했다. 다만, 정보 공유는 관련국과 수시로 해야 한다고 했다. 일본은 먼저 이 길을 갔다. 일본 해상자위대 P-3C는 CTF-151 사령부와 조율해 초계 구역을 정하고, 수집 정보를 관련 기관과 공유한다. '독자 지휘'에는 전례가 있다. 2020년 1월 정부는 청해부대 작전구역을 오만만과 아라비아만까지 넓히면서 미국 주도 호르무즈 호위연합인 국제해양안보구상(IMSC)의 통제 대신 한국군 단독 지휘를 택했다. 대신, 바레인에 있는 호위연합 본부에 연락장교 2명을 보냈다. 당시 이 결정은 미국의 요구에 응하면서도 이란과의 관계를 지키려는 절충으로 해석됐다. 일본도 같은 시기 원유 수급과 대미·대이란 관계를 함께 고려해 호위연합에 불참하고 독자 정보수집 활동을 택했다. 이번에도 국방부는 영국·프랑스 주도 이니셔티브에 연락장교를 파견했고, 이란에는 "우리를 비난하거나 공격 대상으로 삼지 않도록 충분히 설명하겠다"고 했다. 2024년 10월 1일 경기 성남시 서울공항에서 열린 건군 76주년 국군의 날 기념식에서 해군 P-8A 해상초계기가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. 정부는 청해부대에 P-8 1대를 추가 파견할 계획이다. 청해부대에 고정익 항공기가 편입되는 것은 2009년 창설 이후 처음이다. [사진= 뉴스핌DB] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 미국의 반응은 변수다. 국방부는 미측이 원하는 호르무즈 기여와 거리가 있다는 점을 인정하면서 "한미 소통은 아직 시작도 안 했다"고 했다. 교전규칙은 합참이 보완 중이며, 초계기에는 섬광탄 등 자체 보호 장비를 싣는다. 증액 예산은 예비비 등으로 충당한다. 이순신함 교체 때 증강하지 않은 이유를 묻자 "검토 안 했다고 말한 적 없다"고 답했다. 국회 통과도 순탄치 않을 전망이다. 김준형 조국혁신당 원내대표는 4일 기자회견에서 작전구역 확대를 "묘수가 아니라 꼼수"라고 규정했다. 그는 위성락 국가안보실장이 지난달 29일 국정감사에서 "결정된 것이 없다"고 답했다며, 한 번 넓힌 작전 범위가 추가 요구의 출발점이 될 수 있다고 주장했다. gomsi@newspim.com 2026-11-05 10:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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