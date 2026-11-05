김태호 의원 "대승적으로 한동훈 전격 복당 추진해야"…지도부 결단 촉구

AI 핵심 요약beta
- 김태호 의원은 5일 한동훈 전 대표 복당을 촉구했다
- 헌정질서 수호와 국민 신뢰를 위해 당내 통합을 강조했다
- 중진과 지도부의 결단 및 한 전 대표의 책임을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘 중진 김태호 의원은 5일 한동훈 전 대표의 복당을 대승적으로 추진해야 한다며 당 지도부의 결단을 공개적으로 촉구했다.
김 의원은 이날 페이스북을 통해 "헌정질서가 흔들리는 이때 분열은 무능이고 통합은 책무"라며 "한동훈 전 대표의 전격 복당을 대승적으로 추진해야 한다"고 밝혔다.
그는 "반헌법적 거대 권력에 맞서겠다면서 우리 안의 갈등 하나 넘어서지 못해서야 어떻게 국민의 신뢰를 얻겠느냐"며 "흩어진 역량을 모으고 모든 힘을 공동 대응에 집중해야 한다"고 주장했다.
특히 "중진들이 앞장서고 지도부가 결단해야 한다"며 "한 전 대표도 통합의 책임을 함께 져야 한다"고 했다.
김 의원은 "각자의 감정보다 헌법이 무겁고 계파의 이해보다 대한민국이 크다"며 "역사는 이 순간 우리에게 누가 당권을 지켰느냐고 묻지 않을 것"이라고 했다.
그는 "헌정질서를 지키기 위해 무엇을 내려놓고 누구와 손잡았느냐고 물을 것"이라며 당내 통합을 촉구했다.
jeongwon1026@newspim.com