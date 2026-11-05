국민의힘 "李대통령의 Y, 국민의 '왜'에 답할 진짜 의지 있는지 의문"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 5일 이재명 대통령의 유튜브 소통 확대를 비판했다
- 최보윤 대변인은 대통령의 SNS·유튜브 행보가 국민 피로를 키운다고 했다
- 국민이 원하는 것은 구독과 좋아요가 아닌 책임과 되돌아봄이라고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"유튜브와 SNS가 그리 좋다면 전업 인플루언서의 길 가시라"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 5일 이재명 대통령이 유튜브 채널 '대통령의 Y'를 통해 소통 확대에 나서는 것을 두고 "유튜브와 SNS(소셜네트워크서비스)가 그토록 좋고 중요하다면 대통령직부터 내려놓고 전업 인플루언서의 길을 가라"고 비판했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "대통령은 SNS를 '목숨줄 같은 것'이라고 했지만 대통령의 목숨줄은 국민의 신뢰"라며 이같이 밝혔다.
최 수석대변인은 "오늘 밤 이재명 대통령의 유튜브 '대통령의 Y'가 시작된다"며 "청와대는 SNS에 이어 유튜브까지 하겠다고 했고 영어 'Why', 곧 '왜'라는 뜻도 담았다고 설명했지만 정작 국민의 '왜'에 답할 진의가 있는지는 의문"이라고 지적했다.
그는 "이미 논란이 된 SNS와 국무회의 생중계를 계속하면서 유튜브까지 얹었다"며 "국민은 볼륨을 줄여 달라는데 대통령은 스피커를 하나 더 단 셈"이라고 꼬집었다.
이어 "여권 안에서조차 '조금 줄이는 것도 좋지 않겠나'라는 말이 나온다"며 "국민은 '그만'이라는데 대통령은 '구독'을 외친다"고 비판했다.
최 수석대변인은 "국민이 문제 삼은 것은 SNS라는 그릇이 아니라 그 안에 담긴 방식"이라며 "검증보다 앞선 즉흥, 절차보다 앞선 게시, 그리고 반발하면 거둬들이는 '선(先)게시 후(後)유턴'"이라고 주장했다.
또 이 대통령이 언론 보도의 표현을 문제 삼은 데 대해서도 "기사 제목에는 단어 하나, 따옴표 하나까지 따지면서 자기 말의 무게는 달아 보지 않는다"고 지적했다.
최 수석대변인은 "대통령은 기사 제목에서 '크게'라는 단어 하나가 빠졌다며 사과를 요구했고, '집값 폭락 중'이라는 따옴표 하나를 두고 직접 인용 표시를 하면 안 된다고 따졌다"며 "정치권에서는 사소한 것까지 따지는 사람이라는 뜻의 '닛피커'라는 말과 함께 국민 피로감만 키울 수 있다는 우려가 나온다"고 했다.
그러면서 "대통령은 구독자를 모으는 자리가 아니라 책임을 지는 자리"라며 "국민이 요구한 것은 '구독'이 아니라 '책임'이고 '좋아요'가 아니라 '되돌아봄'"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com