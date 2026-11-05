장동혁, 조작기소 특검법에 "공소취소 조항 뺐어도 목적 자체가 李 살리기"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표는 5일 민주당의 공소취소 특검법 강행을 경고했다
- 장 대표는 해당 법안이 이재명 방탄을 위한 법이라고 비판했다
- 장 대표는 법안 강행 시 국민이 정권 취소로 심판한다고 주장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 5일 더불어민주당을 향해 "공소취소 특검법을 무리하게 밀어붙인다면 국민이 정권 취소로 그 책임을 물어야 할 것"이라고 경고했다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 민주당이 공소취소 특검법을 법제사법위원회에서 일방적으로 밀어붙였다"며 "오늘 본회의에서도 빛의 속도로 밀어붙이겠다고 공언하고 있다"며 이같이 밝혔다.
장 대표는 "민생과 관련된 법안도 아니고 경제를 살리자는 법안도 아니다. 이재명 한 명 살리자는 법안"이라며 "작년에 이어 올해도 정기국회를 방탄국회로 만들 모양"이라고 비판했다.
그는 "공소취소를 뺐다고 문제가 없다고 하지만, 공소취소 조항이 없어도 공소취소를 할 길이 8길, 10길, 20길 열려 있다는 것을 국민들은 이미 너무 잘 알고 있다"며 "법의 목적 자체가 공소취소 아니냐"고 주장했다.
그러면서 "이제 공소청장의 손목을 비틀 일만 남아 있다"며 "결국 공소취소 특검이 아니라 정권 취소 특검이 될 것"이라고 했다.
이어 "이런 악법만 통과시키면서 입법박람회는 왜 하는 것이냐"며 "굳이 이런 방탄 입법박람회, 위헌 입법박람회를 하면서 기업들 손목까지 비틀어 국회에서 입법박람회를 해야겠느냐"고 지적했다.
jeongwon1026@newspim.com