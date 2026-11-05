삼성E&A, UAE 아디펙 2026 참가...AI·안전 기술 선보여

AI 핵심 요약beta
- 삼성E&A는 5일 UAE 아디펙 2026에 참가했다
- 삼성E&A는 AI·수행혁신·안전 관련 기술을 선보였다
- 삼성E&A는 2300여개사 중 임팩트 챔피언에 선정됐다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A가 해외 에너지 행사에 참석해 글로벌 에너지 시장 공략에 나섰다.
삼성E&A는 지난 2일부터 5일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국립전시센터(ADNEC)에서 열리는 '아디펙(ADIPEC) 2026'에 참가했다고 5일 밝혔다.
아디펙은 40년 넘는 역사를 지닌 세계 최대 규모 에너지 행사로 올해는 각국 정부, 기업, 학계 등 에너지 분야 전문가가 참여한다.
삼성E&A는 2016년부터 아디펙에 스폰서로 참석해 에너지 분야 혁신 기술과 솔루션을 선보였고, 2024년부터는 '플래티넘 스폰서'로 참여 규모를 확대하고 주요 마케팅 플랫폼으로 활용하고 있다.
올해는 인공지능(AI), 수행혁신, 안전 등 다양한 에너지 해법과 신기술을 선보였으며 2300여개 참가사 중 16개사에만 주어지는 '임팩트 챔피언'에 선정되기도 했다.
삼성E&A 관계자는 "글로벌 에너지 행사는 발주처와 파트너사를 직접 만나 신뢰를 쌓고 사업 기회를 발굴하는 중요한 무대"라며 "앞으로도 다양한 소통 채널을 통해 해외 시장에서 입지를 넓혀 가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com