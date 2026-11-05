교원라이프, '2026 한국서비스품질지수' 상조 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- 교원라이프는 5일 한국서비스품질지수 상조 부문 초대 1위에 선정됐다
- 서비스 품질 4개 영역에서 모두 최고점을 기록하며 경쟁력을 인정받았다
- 토털 라이프케어 모델로 고객 생애 전반의 서비스와 혜택을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원라이프는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2026 한국서비스품질지수' 조사에서 상조 부문 초대 1위에 선정됐다고 5일 밝혔다.
서비스 결과 품질, 서비스 상호작용 품질, 서비스 환경 품질, 사회적 품질 등 4개 영역별 항목에서 모두 최고점을 기록하며 차별화된 서비스 경쟁력을 인정받았다는 설명이다.
교원라이프는 장례 서비스 중심의 상조 모델에서 나아가 고객의 생애 전 주기에 필요한 서비스를 제공하는 토털 라이프케어 모델을 구축하고 있다. 교원그룹이 보유한 교육, 생활가전, 여행, 호텔, 펫, 헬스케어 등 다양한 사업 역량과 다양한 산업 분야 기업 및 브랜드와의 전략적 협업을 바탕으로 상품과 라이프케어 서비스, 멤버십 혜택을 차별화하며 고객 접점을 확대하고 있다.
교원라이프 관계자는 "이번 1위 선정은 고객 중심의 서비스 품질 개선과 토털 라이프케어 서비스 확대를 위한 노력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 고객 보호를 기반으로 서비스 전문성과 편의성을 강화할 계획"이라고 말했다.
tack@newspim.com