KT&G 상상마당, 구미 로컬 캐릭터 '굼이' 기획전 홍대서 개최

AI 핵심 요약beta
- KT&G 상상마당이 15일까지 구미 캐릭터 굼이 기획전을 연다
- 구미 지역 브랜드 12개사가 굿즈 172종을 선보인다
- 관람객 체험 프로그램과 지역 창작자 발굴 기회를 마련한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G 상상마당이 경북 구미시의 로컬 크리에이터 캐릭터 '굼이'를 활용한 지역 브랜드 기획전 '윗 굼이'를 15일까지 상상마당 홍대에서 연다.
'굼이'는 구미 금오산에서 영감을 얻어 만든 구미시의 로컬 크리에이터 캐릭터로, 지역 자원과 소상공인의 상품을 발굴해 지역 고유 브랜드로 키우자는 취지로 기획됐다. 이번 전시에는 구미 지역 브랜드 12개사가 참여해 굿즈 172종을 소개하고, 관람객이 직접 체험하는 프로그램도 운영한다.
KT&G 관계자는 "앞으로도 상상마당을 통해 지역의 다양한 창작자와 브랜드를 발굴하고, 대중과 예술·문화가 만나는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
KT&G 상상마당은 2005년 온라인 상상마당을 시작으로 홍대, 논산, 춘천, 대치, 부산 등 5곳에서 운영되며 연간 3000여 개 문화예술 프로그램을 연다.
fineview@newspim.com