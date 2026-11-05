HSAD, 넷플릭스 광고 효과 AI로 사전 분석

AI 핵심 요약beta
- HSAD가 5일 넷플릭스 광고 도달 예측 API를 AI 플랫폼에 연동했다
- 광고주는 타깃과 예산을 입력해 예상 도달률과 노출량을 확인한다
- HSAD는 TV·PC·모바일·OTT 통합 예측 시스템을 연내 출시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= HSAD가 넷플릭스의 광고 도달 범위 예측 API를 자체 AI 플랫폼에 연동했다. 광고주는 광고 집행 전 예상 효과를 미리 분석할 수 있게 됐다.
HSAD는 종합광고회사 중 처음으로 넷플릭스 API를 자체 AI 에이전트 플랫폼 '대시(DASH)'에 연동했다. 넷플릭스의 데이터를 기반으로 광고 집행에 따른 예상 도달 효과를 분석할 수 있다.
광고주는 타깃과 예산 등 집행 조건을 자연어로 입력하면 예상 도달률과 노출량을 확인할 수 있다. "18~34세 타깃에게 광고비 N억 원을 집행하면 예상 도달률이 얼마나 될까"라는 식으로 질문하면 AI 에이전트가 데이터를 조회해 분석 결과를 제시한다.
이를 통해 타깃과 예산을 달리한 여러 집행 시나리오를 비교하고 캠페인 목적에 맞는 광고 전략을 검토할 수 있다. 복잡한 데이터 조회나 별도의 분석 과정을 거치지 않아도 되므로 미디어 플래닝에 필요한 시간을 단축할 수 있다.
HSAD는 기존 TV와 PC·모바일 매체의 광고 도달 효과를 통합적으로 예측하는 미디어 플래닝 시스템 'MPOPS'를 운영해 왔다. 이제 넷플릭스 광고 데이터를 MPOPS에 연계해 TV·PC·모바일·OTT를 아우르는 통합 광고 효과 예측 시스템으로 확장하고 있다.
통합 시스템이 완성되면 광고주는 TV 광고만 집행하는 경우와 TV·OTT 광고를 함께 집행하는 경우의 예상 도달 효과를 비교할 수 있다.
매체 간 중복 도달과 추가 도달 효과를 함께 분석해 한정된 예산으로 목표 타깃에게 효과적으로 도달할 수 있는 매체 조합과 예산 배분 방안을 검토할 수 있게 된다.
TV·PC·모바일·OTT 통합 예측 시스템은 현재 개발 중이며 올해 내 출시를 목표로 하고 있다.
김희주 HSAD 오디언스플래닝실 실장은 "미디어 환경이 복잡해질수록 중요한 것은 개별 매체의 성과를 넘어 여러 매체의 조합이 만들어내는 전체적인 효과를 정확히 예측하는 것"이라며 "데이터에 기반한 정교한 분석과 예측을 통해 광고주가 한정된 예산으로 최적의 성과를 낼 수 있도록 미디어 전략의 완성도를 높여 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com