한국콜마, '노화 유발 물질 겨냥' 신소재 개발…국가 신기술 지정

AI 핵심 요약beta
- 한국콜마는 5일 TOT 항산화 소재 기술을 국가 신기술로 지정받았다
- TOT는 과산화수소와 반응해 비타민 E를 방출하는 표적 항산화 소재다
- 한국콜마는 리포좀 기술을 접목해 표적 항노화 화장품을 개발한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마는 전북대 연구팀과 공동 개발한 항산화 소재 'TOT(Tocopherol-Oxalate-Tocopherol)' 기술이 산업통상부로부터 국가 신기술(NET)로 지정됐다고 5일 밝혔다.
신기술 지정은 국내에서 처음 개발했거나 기존 기술을 개선한 기술 가운데 기술적·경제적 파급효과가 큰 기술을 정부가 인정하는 제도다.
TOT는 피부 노화에 관여하는 과산화수소와 만나면 항산화 성분인 비타민 E를 방출하도록 설계됐다. 한국콜마는 제약 분야의 표적 치료 원리를 화장품 소재에 적용한 것이라고 설명했다. 관련 연구는 지난 4월 SCI급 국제학술지 표지 논문으로 실렸다.
한국콜마는 TOT의 국제화장품원료집(INCI) 등재를 마쳤다. 앞으로 자체 개발한 리포좀 전달 기술을 접목해 TOT를 피부 진피층까지 전달하는 것을 목표로 항노화 화장품을 개발할 계획이다.
한국콜마 관계자는 "이번 신기술 지정은 제약과 화장품을 넘나드는 한국콜마의 초격차 융합기술을 국가로부터 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "노화의 근본 원인에 접근하는 연구개발로 차별화된 '표적 항노화 화장품'을 선보여 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com