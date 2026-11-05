삼성디스플레이, 中 PC방에 QD-OLED 인증점 확대…연내 60곳

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 5일 중국 PC방을 활용해 QD-OLED 공략에 나섰다
- 글로벌 모니터 6곳과 협력해 연말까지 인증점을 60곳으로 확대한다
- 중국 게이밍 모니터 수요 급증에 프리미엄 시장 입지를 강화한다
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中 게이밍 모니터 시장 급성장…프리미엄 제품 수요 공략
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성디스플레이가 중국 인터넷 카페(PC방)를 활용해 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED) 모니터 시장 공략에 나선다. 게이머들이 제품 성능을 직접 체험할 수 있는 인증점을 연말까지 60곳으로 확대해 프리미엄 게이밍 시장에서 입지를 강화한다는 계획이다.
삼성디스플레이는 AOC, ASUS, HKC, MSI, TitanArmy, ViewSonic 등 글로벌 모니터 브랜드 6곳과 협력해 중국 현지 인터넷 카페를 'QD-OLED 인증점'으로 지정하는 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다. QD-OLED 모니터를 30대 이상 설치한 매장 중 이용객이 많은 곳을 선정하는 방식이다. 지난달까지 베이징과 상하이 등 주요 도시에 인증점 10곳을 조성했다.
중국 인터넷 카페는 게이밍 OLED 모니터 판매량의 약 30~40%를 차지하는 주요 유통 채널이다. 중국 문화관광부에 따르면 현지 인터넷 카페는 2024년 약 8만3000곳에서 지난해 9만7000곳으로 17% 증가했다.
게이밍 모니터 수요도 빠르게 늘고 있다. 시장조사기관 IDC에 따르면 중국 게이밍 모니터 판매량은 2023년 493만대에서 지난해 1112만대로 2.2배 증가했다. 같은 기간 자발광 게이밍 모니터 판매량은 2만5000대에서 56만대로 약 22배 급증했다.
정용욱 삼성디스플레이 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장(상무)은 "이번 프로모션은 중국 게이머들에게 QD-OLED가 고사양 게이밍 모니터에 최적화된 기술임을 알리는 계기가 될 것"이라며 "프리미엄 게이밍 디스플레이 시장에서 QD-OLED의 입지를 강화하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com