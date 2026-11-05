팅크웨어, 전·후방 초고화질 블랙박스 CX3000 출시

AI 핵심 요약beta
- 팅크웨어가 5일 전·후방 고화질 블랙박스 CX3000을 출시했다.
- CX3000은 나이트 비전과 저전력 주차 녹화 기능을 지원한다.
- 첨단 운전자 보조 기능과 원격 제어·실시간 알림도 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 팅크웨어가 전방 QHD, 후방 FHD 화질의 블랙박스 신제품 '아이나비 CX3000'을 출시했다.
CX3000은 전방 QHD와 후방 FHD 30fps 영상 녹화를 지원한다. 저전력 주차 녹화 기능으로 배터리 소모를 줄이면서 주차 중 상황을 기록할 수 있으며 고온 보호 기능과 장시간 녹화 기능을 갖췄다.
야간이나 조도가 낮은 환경에서도 선명한 영상을 확보할 수 있도록 나이트 비전 기능을 적용했다. 주행뿐 아니라 주차 및 상시 녹화 상황에서도 활용 가능하다.
'Extreme ADAS 2.0'을 탑재해 차선 이탈 경보, 전방 추돌 경보, 앞차 출발 알림, 신호 변경 알림 등 첨단 운전자 보조 기능을 제공한다.
메모리 절약 모드로 저장 공간을 효율적으로 활용할 수 있으며 USB C 타입을 통한 스마트폰 연동도 지원한다. 3.5인치 풀 터치 LCD로 기기 조작과 영상 확인 편의성을 높였다.
실시간 통신 서비스 '아이나비 커넥티드 프로 플러스'를 지원한다. 외부 온도가 높을 때 주차 녹화 전환을 안내하는 지능형 고온보호기능, 앱을 통한 원격 수동 녹화, 블랙박스 설정 변경, 안전운행 무선 업데이트(OTA) 기능을 제공한다.
주차 충격 알림, 고화질 주차 이미지 확인, 원격 전원 제어, 긴급 SOS 알림, 운행 기록 데이터 서비스도 지원한다.
커넥티드 프로 플러스 가입 고객은 보험료 할인 혜택을 받을 수 있다. 삼성화재에서는 커넥티드 블랙박스 특약과 착한운전 특약을 통해 각각 최대 4%, 12% 할인이 제공되며 현대해상에서는 커넥티드 블랙박스 특약할인과 스마트 안전운전 특약할인을 통해 각각 최대 5.9%, 27.1% 할인을 받을 수 있다. 제품은 2년 무상 A/S를 지원한다.
팅크웨어 관계자는 "아이나비 CX3000은 전·후방 초고화질 영상 녹화와 다양한 안전운전 지원 기능을 갖춰 주행부터 주차까지 차량 주변 상황을 보다 안정적으로 기록할 수 있는 제품"이라며 "커넥티드 서비스를 통한 원격 제어와 실시간 알림 기능까지 더해 운전자의 편의성과 안전성을 높일 것으로 기대한다"고 말했다.
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