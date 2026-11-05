SKT, 부산불꽃축제 통신망 특별관리…AI로 체감품질 분석

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 5일 부산불꽃축제 특별 통신대책을 마련했다.
- AI로 통신 품질을 관리하고 이동기지국을 추가 설치한다.
- 100여명을 투입해 행사 종료까지 비상 근무를 운영한다.
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이동기지국 증설·100여명 투입
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = SK텔레콤은 오는 7일 부산 광안리해수욕장 일대에서 열리는 '제21회 부산불꽃축제'를 앞두고 인공지능(AI) 기반 통신망 관리와 이동기지국 증설 등 특별 소통 대책을 마련했다고 5일 밝혔다.
올해 부산불꽃축제에는 120만명 이상의 관람객이 몰릴 것으로 예상된다. 지난해 관람객은 117만명, 2024년에는 103만명이었다.
SK텔레콤은 이번 행사에서 기존 AI 통신망 운용 시스템에 '체감품질 만족률' 지표를 추가해 통신 품질을 관리한다. 체감품질 만족률은 이용자가 서비스를 사용하는 동안 일정 수준 이상의 통신 품질이 유지된 비율을 뜻한다.
웹, 사회관계망서비스(SNS), 업무용 협업 서비스, 고화질 영상 등 4개 유형으로 나눠 품질을 분석한다. 특히 격자 단위의 위성항법시스템(GPS) 좌표를 활용해 통신 품질이 저하된 구역을 파악하고, AI로 이용자의 이동·거주 여부 등을 구분해 상황별 품질을 관리한다.
자체 개발한 무선망 AI 운용 시스템 '에이원(A-One)'으로 예상 인파와 과거 데이터 사용량을 분석해 필요한 통신 용량을 산출한다. 코어망 AI 통합관제 시스템 '스파이더'를 통해 이상징후를 실시간으로 감시하고 통신 부하도 분산할 계획이다.
광안리해수욕장과 마린시티에는 이동기지국 등 임시 통신설비를 추가 설치한다. 용호만과 이기대 등 인근 관람 구역도 집중관리대상에 포함한다.
행사 당일에는 SK텔레콤과 SK오앤에스, 협력사 인력 등 100여명을 투입해 관람객 해산 시점까지 비상 근무 체계를 운영한다.
조욱 SK텔레콤 동부네트워크담당은 "기존 AI 솔루션에 체감품질 만족률 지표를 더해 고객의 실사용 품질까지 관리하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com