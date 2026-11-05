KT, 기업용 'AX 비즈 포털' 개설…AI 도입 솔루션 추천

AI 핵심 요약beta
- KT는 5일 기업의 인공지능 전환을 지원하는 온라인 포털을 개설했다.
- 포털은 산업별 AI 사례와 단계별 도입 전략, 맞춤형 솔루션을 제공한다.
- KT는 향후 AI 도입 계획부터 적용·운영까지 지원 기능을 확대한다.
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산업별 사례·전문가 상담 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT는 기업의 인공지능 전환(AX)을 지원하는 온라인 플랫폼 'KT AX 비즈 포털(Biz Portal)'을 개설했다고 5일 밝혔다.
AX 비즈 포털은 기업이 산업별 AI 도입 사례와 솔루션을 확인하고, 사업 환경에 맞는 기술을 검토할 수 있는 플랫폼이다. AI 도입 단계를 탐색·시범운영·확산·최적화로 구분해 단계별 추진 전략도 제공한다.
핵심 기능인 'AX 솔루션 컨설턴트'는 기업의 데이터 활용 수준과 업무 개선 수요 등 6개 항목에 대한 응답을 바탕으로 AX 도입 현황을 진단한다. 진단 결과에 따라 고객센터 혁신, 데이터 활용, AI 서비스 개발 등 추진 방향과 추천 솔루션을 보고서 형태로 제공한다.
포털에서는 KT의 AI 인프라 서비스 '토큰팩토리'와 '에이전틱 온(Agentic On)', 'NPU LLM 스테이션(NPU LLM Station)' 등의 정보도 확인할 수 있다. 필요에 따라 KT와 국내외 기술 협력사의 전문가 상담도 신청할 수 있다.
KT는 향후 포털을 통해 기업의 AI 도입 계획 수립부터 실제 적용과 운영까지 지원하는 기능을 확대할 계획이다.
박상원 KT AX사업부문장 전무는 "기업들이 자사 환경에 맞는 AX 전략과 솔루션을 찾을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com