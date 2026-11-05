NC AI, 지스타서 AI 콘텐츠 제작 플랫폼 '바르코' 체험 카페 운영

AI 핵심 요약beta
- NC AI가 19~21일 지스타 기간 부산서 바르코 체험 카페를 운영했다
- 방문객은 3D 모델 생성과 음성 변환 기능을 체험했다
- NC AI는 기업 상담과 이용권·굿즈 등 혜택도 제공했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 19~21일 부산 벡스코에서 열리는 '지스타 2026' 기간에 생성형 AI 플랫폼 '바르코(VARCO)' 체험 카페를 운영한다.
체험 카페는 벡스코 제2전시장 앞 차차커피코 센텀리더스마크점에 설치되며 게임 개발자와 인디게임 개발자, 학생, 크리에이터 등 누구나 방문할 수 있다.
'바르코 3D' 체험존에서는 방문객이 이미지나 텍스트로 3D 모델을 생성하고 메시·텍스처 조정부터 리깅·애니메이션까지 한 플로우에서 편집하는 과정을 경험한다. '바르코 사운드' 체험존에서는 현장에서 녹음한 음성을 다양한 생명체의 소리로 변환하는 기능을 시연한다.
게임 개발사와 콘텐츠 제작팀을 위한 1:1 도입 상담도 진행된다. NC AI는 각 기업의 제작 환경과 프로젝트 특성에 맞는 활용 방안을 제안하고 기존 제작 공정에 적용하는 방법과 팀 단위 이용 방식을 안내한다.
NC AI는 11월 18일까지 온라인 사전 신청 설문을 진행하며 참여자 전원에게 1개월 이용권을 제공한다. 참여자는 '바르코 3D 플러스'와 '바르코 사운드 라이트' 중 원하는 서비스를 선택할 수 있고 설문을 통해 현장 1:1 상담 시간을 우선 예약할 수 있다. 현장 상담에 참여한 기업과 팀 중 10곳에는 3개월간 팀 단위로 무료 이용할 기회를 제공한다.
카페 방문객이 신규 가입하면 무료 음료 1잔을 받고, 체험 및 설문 참여자에게는 한정판 굿즈를 증정한다.
이연수 NC AI 대표는 "바르코는 창작자의 아이디어를 실제 결과물로 구현하고 제작 과정의 부담을 크게 덜어주는 최적의 AI 파트너"라며 "이번 지스타를 통해 게임 개발자와 창작자들의 목소리를 가까이에서 듣고 현장의 다양한 요구를 반영해 더욱 실용적인 AI 기술과 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
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