셀트리온, 브라질서 시밀러 3종 출시…현지 판매 제품 10종으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 5일 브라질에 코이볼마 등 3종을 출시했다
- 브라질 판매 제품은 총 10종으로 늘어났다
- 셀트리온은 기존 고객망을 활용해 처방 확대에 나섰다
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연말 안과질환 치료제 출시 추진
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 브라질에서 자가면역질환 치료제 '코이볼마'와 골질환 치료제 '스토보클로·오센벨트'를 출시했다고 5일 밝혔다. 이번 출시로 브라질에서 판매하는 제품은 총 10종으로 늘었다.
셀트리온 브라질 법인은 지난달 코이볼마(성분명 우스테키누맙)를 45㎎·90㎎ 프리필드시린지(PFS)와 130㎎ 바이알로 출시했다. 데노수맙 제제인 스토보클로는 60㎎ PFS, 오센벨트는 120㎎ 바이알로 선보였다.
코이볼마는 미국 등에서 '스테키마'라는 이름으로 판매되는 제품이다. 셀트리온은 현지 언어 특성을 고려해 브라질에서 별도 제품명을 사용했다. 코이볼마는 판상형 건선, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염 적응증을 확보했다.
셀트리온은 기존 제품을 공급해 온 병원과 클리닉을 중심으로 신규 제품의 처방을 확대할 계획이다. 회사에 따르면 브라질 사립 시장에서 자가면역질환 치료제 '램시마'의 점유율은 약 50%다. 항암제 '허쥬마'와 '트룩시마'도 현지에서 각각 약 40%, 30%의 점유율을 기록하고 있다.
자가면역질환 분야에서는 기존 인플릭시맙·아달리무맙·오말리주맙 제제에 우스테키누맙을 추가했다. 셀트리온은 기존 거래처를 활용해 신규 제품을 공급하고, 제품별 용량과 제형을 바탕으로 현지 처방 수요에 대응한다는 방침이다.
후속 제품으로는 안과질환 치료제 '아이덴젤트'(애플리버셉트)와 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(토실리주맙)의 연말 출시를 준비하고 있다. 아이덴젤트가 출시되면 브라질 사업 영역은 안과질환으로도 넓어진다.
셀트리온 관계자는 "브라질에서 기존 제품을 통해 구축한 고객 네트워크와 신뢰를 바탕으로 코이볼마와 스토보클로·오센벨트의 조기 시장 안착 및 처방 확대를 추진할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com