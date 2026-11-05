KT·삼성전자, AI로 고속철도 통신 끊김 29% 줄여

AI 핵심 요약beta
- KT가 5일 삼성전자와 AI 고속철도 무선망 최적화 기술을 개발했다
- 양사는 평택·화성 구간에서 기지국 전환 지연 개선 기술을 실증했다
- 실증 결과 고속철도 통신 끊김 발생 비율이 약 29% 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경부선 일부 구간서 기술 실증
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT는 삼성전자와 함께 인공지능(AI)을 활용한 고속철도 무선망 최적화 기술을 개발하고, 실증에서 통신 끊김 발생 비율을 약 29% 줄였다고 5일 밝혔다.
시속 250km 이상으로 달리는 고속철도에서는 이동에 따라 연결 기지국이 자주 바뀐다. 이 과정에서 기지국 전환이 지연되면 데이터 전송이 끊기거나 통화 품질이 저하될 수 있다.
양 사는 고속철도 구간에서 수집한 신호 세기와 연결 장애 이력 등을 AI로 분석해 통신 품질이 반복적으로 저하되는 구간과 연결 패턴을 파악했다.
분석 결과 기지국 간 연결 전환 지연이 통신 끊김의 주요 원인으로 나타났다. 이에 양 사는 문제가 발생하는 구간을 선별하고, 다음 기지국으로 연결되는 시점을 앞당기는 기술을 실증했다.
실증은 경부선 평택시 고덕면과 화성시 매송면 구간에서 진행됐다. 기술 적용 전후를 비교한 결과 고속철도 이동 중 통신 끊김 발생 비율이 약 29% 감소했다.
KT는 향후 해당 기술의 실제 고속철도 구간 적용을 검토할 계획이다. 삼성전자와 인공지능 무선접속망(AI-RAN) 분야의 공동 기술 개발도 이어간다.
이종식 KT 네트워크부문 미래네트워크Lab장 전무는 "AI를 활용해 고속철도와 같은 통신 품질 취약 지역에서 개선 가능성을 확인했다"며 "AI-RAN 기술 개발을 지속하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com