한미사이언스, '케어미' 영양식 약국 판매 3종으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 한미사이언스가 5일 케어미 약국 판매 제품을 3종으로 확대했다
- 식이섬유·고단백 영양식을 추가해 맞춤형 영양 보충을 지원한다
- 케어미 균형영양식은 전국 약 440개 약국에서 판매되고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹 지주회사 한미사이언스가 영양식 브랜드 '케어미'의 약국 판매 제품을 3종으로 늘린다. 지난 8월 균형영양식을 약국에 선보인 데 이어 식이섬유와 단백질 보충에 초점을 맞춘 제품을 추가한다.
한미사이언스는 이달부터 '케어미 식이섬유 영양식'과 '케어미 고단백 영양식'의 약국 유통을 시작한다고 5일 밝혔다. 먼저 입점한 '케어미 균형영양식'은 현재 전국 약 440개 약국에서 판매되고 있다.
한미사이언스는 식사만으로 충분한 영양을 섭취하기 어려운 중장년층과 고령층을 중심으로 건강 상태와 영양 섭취 목적에 맞는 제품을 찾는 수요가 늘고 있다고 설명했다. 이에 따라 균형영양식에 더해 식이섬유와 단백질을 각각 보충할 수 있는 제품을 약국에 공급하기로 했다.
케어미 식이섬유 영양식은 균형 잡힌 영양 섭취와 함께 식이섬유를 보충하려는 소비자를 겨냥했다. 고단백 영양식은 평소 식사에서 부족하기 쉬운 단백질을 보충하는 데 초점을 맞췄다. 소비자는 균형 영양, 식이섬유, 단백질 등 자신의 영양 관리 목적에 따라 제품을 선택할 수 있다.
한미사이언스는 약국을 제품 판매와 영양 상담이 함께 이뤄지는 채널로 활용할 계획이다. 소비자가 약사와 상담해 자신에게 필요한 제품을 고를 수 있도록 하고, 약사와의 소통을 바탕으로 제품군과 판매 접점을 넓혀 나갈 방침이다.
케어미 브랜드 관계자는 "균형 잡힌 영양 섭취뿐 아니라 장 건강, 단백질 보충 등 개인의 건강 관리 목적에 맞는 영양 제품을 찾는 소비자들이 늘고 있다"며 "케어미 영양식 제품군과 약국 등 전문 유통 채널을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com