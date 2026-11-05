[美 중간선거] "패배자와 함께 안 해" 폭스뉴스마저 트럼프와 거리두기

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 4일 미국 중간선거에서 상·하원을 석권했다
- 머독 계열 언론사들이 선거 직후 트럼프와 거리두기에 나섰다
- 폭스뉴스 내부에서도 트럼프 외교정책 실패를 비판했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 중간선거에서 야당인 민주당이 연방 상·하원을 모두 석권하는 대승을 거두자, 그간 도널드 트럼프 대통령의 가장 든든한 우군 역할을 해왔던 루퍼트 머독 소유의 미디어 제국이 일제히 트럼프 대통령과 거리두기에 나섰다.
4일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 "루퍼트 머독은 패배자의 편에 서고 싶어 하지 않는다"는 전직 뉴스코프 고위 임원의 발언을 인용하며, 폭스뉴스와 월스트리트저널(WSJ) 등 머독 계열 언론사들이 선거 참패 직후 '트럼프 이후(After Trump)'를 모색하기 시작했다고 보도했다.
선거 개표 직후 머독의 미디어 매체들은 트럼프 대통령을 향한 비판의 수위를 거침없이 높였다.
월스트리트저널(WSJ) 사설 집행위원회는 개표 결과가 윤곽을 드러낸 이날 자정 무렵 사설을 통해 "트럼프 대통령이 공화당 참패의 '주요 설계자(Main Architect)'"라고 직격탄을 날렸다. 사설은 트럼프 2기 행정부의 "변덕스럽고 독단적인 국정 운영이 보수적 개혁의 기회를 걷어찼다"며 "공화당은 이번 주부터라도 트럼프 이후 무엇을 지향할지 대대적인 당내 논의를 시작해야 한다"고 촉구했다.
머독 소유의 대표적 보수 타블로이드지 뉴욕포스트 역시 이날 자 1면 헤드라인으로 "민주당의 중간선거 대승 속 트럼프가 역사적 심판을 받았다"는 문구와 함께 거대한 푸른 쓰나미에 삼켜지는 트럼프 대통령의 모습을 대형 이미지로 실었다.
트럼프 대통령의 절대적인 지지 기반이었던 폭스뉴스 내부에서도 미묘하지만 분명한 기류 변화가 감지됐다.
트럼프 대통령의 최측근이자 대표적 옹호자인 숀 해니티 앵커는 생방송 중 "대통령이 이란과의 전쟁을 벌이지 않았다면 선거 결과가 달랐겠느냐"는 질문에 "100%다. 그 점에 대해선 의심의 여지가 없다"며 트럼프의 외교 정책 실패를 인정했다.
또 다른 충성파 앵커 로라 잉그레이엄 역시 "이란과의 충돌은 유권자들에게 매우 힘든 이슈였으며, 정책적 설명도 제대로 되지 않았다"고 꼬집었다.
선거 개표 당일 밤 트럼프 대통령은 분통을 터뜨리며 폭스뉴스를 시청한 것으로 알려졌다. 그는 폭스뉴스 앵커들의 음성을 비난하고 방송 중인 진행자에게 문자를 보내 타 앵커를 공격하라고 요구하는가 하면, 분노에 찬 글을 연이어 게재한 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령은 방송 중 진행자 그렉 거트펠드에게 직접 문자를 보내 공동 진행자인 제시카 타를로프를 "최악(WORST)"이라고 비난하며 자신의 경제 성과를 길게 옹호했다. 거트펠드가 이 문자를 생방송에서 그대로 읽어 내려가자, 타를로프는 "그냥 멈추라고 하라"며 냉담한 반응을 보이기도 했다.
그럼에도 트럼프 대통령은 폭스뉴스 방송과의 20분간에 걸친 전화 인터뷰에서 패배 원인을 묻는 앵커의 질문에 "그저 당시 (표심의) 분위기가 그랬던 것 같다. 나는 오랫동안 훌륭한 일들을 해왔다"라며 패배의 책임을 일시적인 여론 기류 탓으로 돌리는 한편, 의외로 담담하고 수용적인 태도를 보이기도 했다.
전문가들은 이러한 기류 변화를 루퍼트 머독 특유의 특유의 권력 추구 및 정치적 승부사 기질로 해석한다. 전직 뉴스코프 고위 관계자는 "머독은 바람이 어디로 부는지 정확히 파악하는 비범한 감각을 가졌다"며 "그는 더 이상 트럼프 개인에게 관심이 없으며, 오직 시청자와 여론의 향배에만 관심이 있다"고 분석했다.
그러나 트럼프 대통령과 완전히 결별하는 것 역시 폭스뉴스 입장에서는 리스크를 동반한다. 친(親)트럼프 보수 지지층을 자극해 등돌리게 할 경우, 경쟁 우파 채널인 뉴스맥스로 시청자가 이탈할 수 있기 때문이다.
현재 폭스뉴스는 시청률 저하라는 난제에 직면해 있다. 올해 10월 폭스뉴스의 프라임타임 시청률은 전년 동기 대비 28% 감소했다. 머독의 장남이자 폭스 최고경영자(CEO)인 라클란 머독은 최근 시청자들이 트럼프식 정쟁에 "피로감을 느끼고 있다"고 인정하기도 했다.
민주당의 상·하원 석권으로 미 정계의 권력 구도가 재편되는 가운데, 트럼프 2기 정부를 받쳐주던 강력한 미디어 우방이었던 머독의 언론 제국마저 트럼프와의 거리두기를 본격화하면서 트럼프 대통령의 정치적 입지는 한층 더 좁아질 전망이다.
wonjc6@newspim.com