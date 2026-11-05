샵링커, AI TV 광고 제작·송출 서비스 제휴

AI 핵심 요약beta
- 샵링커지앤씨가 2일 퍼포먼스바이티비더블유에이와 AI TV 광고 제휴를 맺었다
- 샵링커 고객은 별도 가입 없이 광고 제작·송출·성과 확인을 이용할 수 있다
- 애디렉트는 12월 31일까지 샵링커 고객 대상 무료 제작 프로모션을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 쇼핑몰 통합관리 기업 ㈜샵링커지앤씨는 ㈜퍼포먼스바이티비더블유에이와 제휴를 맺고 AI 기반 TV 광고 제작·송출 서비스 '애디렉트(Addirect)'를 샵링커 고객에게 제공한다고 2일 밝혔다. 이번 제휴는 오는 12월 31일까지 이어진다.
양사 솔루션 연동으로 샵링커 고객은 애디렉트에 별도 회원가입 없이 개인정보 제공 동의 후 계정을 연동할 수 있다. 이후 자동 로그인으로 애디렉트에 접속해 AI TV 광고 제작, 심의, 송출, 성과 확인까지 이용 가능하다.
광고 제작·송출은 애디렉트 사이트에서, 포인트 충전 및 관련 내역 조회는 샵링커에서도 할 수 있다. 샵링커를 통해 포인트를 충전하면 충전 금액에 따라 추가 포인트가 지급된다.
회사 측은 AI 기반으로 광고 기획, 스토리보드, 영상 제작을 진행해 제작 단가를 낮췄다고 설명했다. 또한 지상파, 케이블TV, OTT 등 여러 매체에 타깃팅 송출이 가능하며, 비용 부담으로 TV 광고 진행이 어려웠던 중소기업도 이용할 수 있도록 했다고 덧붙였다.
양사 제휴 서비스 출시에 맞춰 애디렉트는 12월 31일까지 'TV 광고 무료 제작 프로모션'을 진행한다. 샵링커 고객은 계정 연동 후 애디렉트 마이페이지에서 무료 제작권을 확인할 수 있다.
샵링커사업본부장 한정길 상무는 "샵링커 고객인 셀러들의 성장을 위해 계속 고민하고 있다"며 "이번 제휴로 샵링커 고객이 애디렉트의 AI TV 광고를 쉽게 이용하고 포인트 충전 혜택을 받을 수 있게 됐다"고 말했다.
이어 "앞으로도 판매자가 쇼핑몰 운영과 마케팅에 필요한 서비스를 더 편하게 이용할 수 있도록 제휴를 확대하겠다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com