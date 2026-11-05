현대차증권, DB형 퇴직연금 ALM 도입

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 5일 DB형 기업 대상 ALM 시스템을 도입했다
- 기업별 인력·임금·퇴직 패턴을 분석해 퇴직부채를 산출한다
- 분석 시간 단축으로 중소·중견기업 컨설팅을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중소·중견기업까지 컨설팅 확대 계획
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 현대차증권은 확정급여형(DB) 퇴직연금 가입 기업을 위한 자산부채연계관리(ALM) 시스템을 도입했다고 5일 밝혔다.
이번 시스템은 기업별 인력 구조와 임금 체계, 퇴직 패턴 등을 분석해 현재와 미래의 퇴직급여 부채를 산출하는 것이 특징이다. 기업은 이를 바탕으로 퇴직부채 규모와 특성을 파악하고 적립금 운용 전략을 수립할 수 있다.
주요 기능은 ▲금리·임금상승률·퇴직률 등 주요 변수에 따른 퇴직부채 증감효과 분석 ▲예상 근속기간에 기반한 미래 인구 분포 예측 ▲시기별 퇴직급여 지급액을 산출하는 유동성 분석 ▲미래 적립비율을 전망하는 적립부족 예측 등 4가지다.
그동안 중장기 퇴직부채 분석은 데이터 산출에 많은 시간과 자원이 필요해 주로 대형 고객사를 대상으로 제공됐다. 현대차증권은 이번 시스템 도입으로 분석 시간을 단축하고, 중소·중견기업까지 컨설팅 대상을 확대할 계획이다.
특히 고용노동부가 DB형 퇴직연금 도입 사업장의 적립부족 해소 의무 이행 관리를 강화하는 가운데, 기업이 금리와 임금 등 주요 변수의 변화를 반영해 미래 적립비율을 사전에 점검할 수 있도록 지원한다는 설명이다.
안지훈 현대차증권 연금사업실장은 "DB형 퇴직연금 운용의 출발점은 기업이 자사 퇴직부채를 정확히 파악하는 것"이라며 "이번 ALM 시스템 도입을 통해 기업 담당자의 부채 분석 부담을 덜고, 부채 특성에 맞는 체계적인 적립금 관리를 밀착 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com