KG파이낸셜, 결제사업 성장에 3분기 매출 17% 증가…신사업도 확대

AI 핵심 요약beta
- KG파이낸셜은 5일 3분기 매출 711억원을 기록했다고 밝혔다
- 3분기 영업이익은 104억원으로 전년 동기보다 2.6% 증가했다
- 전자결제 거래 확대와 모빌카드·선정산 사업이 성장을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
PG 거래금액 2조3000억원…모빌카드 충전거래액 2000억원 돌파
선정산 서비스 취급고 100억원 넘어, 사업 다각화 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KG파이낸셜은 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 711억원으로 전년 동기 대비 16.9% 증가했다고 5일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 104억원으로 2.6% 늘었다.
3분기 누적 실적도 성장세를 이어갔다. 연결기준 누적 매출액은 1959억원으로 전년 동기 대비 9.9% 증가했으며, 영업이익은 263억원으로 3.6% 늘었다.
이번 실적 성장은 전자결제 사업의 거래금액 증가가 이끌었다. KG파이낸셜의 3분기 전자지급결제대행(PG) 거래금액은 2조3000억원을 기록했으며, 올해 3분기까지 누적 거래금액은 6조1000억원을 넘어섰다.
회사 측은 삼성전자 가전환급 이벤트와 갤럭시Z 폴드8·플립8 시리즈 판매 증가에 따른 신용카드 PG 결제 거래금액 확대가 매출 성장에 기여했다고 설명했다.
선불카드 사업인 '모빌카드'도 거래 규모를 확대했다. 3분기 충전거래금액은 2000억원을 돌파했으며, 회원 수는 75만명을 넘어섰다. KG파이낸셜은 온·오프라인 가맹점 확대와 바코드 결제, 교통카드 기능 등을 바탕으로 서비스 이용을 늘리고 있다.
신규 금융사업에서도 성과가 나타났다. 지난 7월 말 출시한 선정산 서비스는 누적 취급고 100억원을 돌파했다. 회사는 기존 휴대폰 결제와 PG 사업에서 확보한 거래 데이터와 위험관리 역량을 활용해 선정산 사업을 확대하고 있다.
KG파이낸셜은 기존 결제사업과 신규 금융서비스의 연계를 강화하는 한편 디지털 자산 관련 사업도 추진할 계획이다. 디지털 자산 보관·관리용 월렛 구축을 검토하고 있으며, 글로벌 파트너사와 스테이블코인 등 디지털 자산을 활용한 결제·정산 서비스도 준비하고 있다.
회사 측은 4분기에도 전자결제 사업의 성장과 신사업 간 시너지 효과를 바탕으로 실적 성장세를 이어갈 것으로 기대하고 있다.
KG파이낸셜 관계자는 "기존 결제 사업의 안정적인 성장과 신규 사업의 성과가 더해지며 의미 있는 실적을 거뒀다"며 "2027년에는 디지털 자산을 비롯한 새로운 금융 서비스 영역으로 사업 기회를 확대하고, 기존 사업과의 시너지를 통해 종합 디지털 금융기업으로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com