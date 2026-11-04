라현민, 의성마늘장사씨름대회 3-1 승…생애 첫 금강장사 등극

AI 핵심 요약beta
- 라현민은 4일 의성마늘장사씨름대회에서 첫 금강장사에 올랐다
- 라현민은 결승에서 신현준을 3-1로 꺾고 우승했다
- 김진호와 이정민은 대회 공동 3위를 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=라현민(울주군청)이 위더스제약 2026 민속씨름 의성마늘장사씨름대회에서 생애 첫 금강장사에 올랐다.
라현민은 4일 경북 의성군 의성종합체육관에서 열린 신현준(문경시청)과 대회 금강급(90㎏ 이하) 장사 결정전(5판 3승제)에서 3-1로 승리했다.
지난 추석대회 준결승에서 탈락했던 라현민은 이날 생애 처음으로 꽃가마를 탔다.
이날 라현민은 결승 첫판을 주특기인 안다리로 따내 기선을 제압했다.
둘째 판에선 신현준의 밀어치기에 넘어져 1-1 동점을 허용했지만, 셋째 판에서 다시 안다리에 성공해 2-1로 앞섰다.
넷째 판에선 안다리 공격이 막히자, 밀어치기로 신현준을 쓰러뜨려 승리를 확정했다.
한편 김진호(의성군청), 이정민(영월군청)이 이번 대회 3위에 자리했다.
willowdy@newspim.com