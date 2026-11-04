남종섭 경기도의장, 한병도 원내대표 만나 '지방의회법 연내 제정' 협조 요청

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 4일 한병도 원내대표를 만났다
- 남 의장은 지방의회법 연내 제정을 위한 협조를 요청했다
- 한 원내대표는 법안의 연내 처리를 위해 노력하겠다고 답했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 대한민국시도의회의장협의회장을 맡고 있는 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 4일 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 지방의회법의 연내 제정을 위한 원내 지도부의 적극적인 협조를 요청했다고 밝혔다.
남 의장은 이날 국회 민주당 원내대표실에서 한 원내대표와 면담을 갖고 이번 정기국회가 지방의회법 제정의 중요한 분기점인 만큼 실질적인 입법 결실로 이어져야 한다는 뜻을 전달했다.
이날 면담에는 남 의장을 비롯해 박종혁 인천시의회 의장(협의회 사무총장), 조성칠 대전시의회 의장, 이상식 충북도의회 의장, 조철기 충남도의회 의장, 안신일 세종시의회 의장 등이 동석했다.
남 의장은 "전국 지방의회가 지방의회법 제정을 위해 한목소리를 내고 있는 만큼 이제는 국회가 입법으로 답해줄 때"라며 "지방의회가 제대로 일할 수 있는 제도적 기반을 갖추는 것이 결국 대한민국 지방자치의 기반을 강화하는 길"이라고 강조했다.
이에 한병도 원내대표는 "과거 국회 행정안전위원회 간사 시절 지방의회 권한을 강화하는 지방자치법 전부 개정을 주도했던 만큼 지방의회법 제정 취지에 깊이 공감한다"며 "원내 차원에서 지방의회법 연내 처리를 위해 적극 노력하겠다"고 답했다.
1141world@newspim.com