NS홈쇼핑, 푸드위크서 협력사 4곳 지원…참가비 전액 부담

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑은 4일 푸드위크 코리아에 참가했다
- 협력사 4곳의 전시 비용 전액과 홍보를 지원했다
- 바이어 상담으로 협력사 판로 확대를 도왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 4일부터 오는 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 푸드위크 코리아'에 참가해 협력사 4곳의 전시 비용과 판로 개척을 지원한다고 4일 밝혔다.
NS홈쇼핑은 협력사의 전시 참가비와 부스 설치비 등 참여 비용 전액을 부담한다. 전시 부스에서는 제품 홍보와 시식·판매 행사를 지원하고 국내외 바이어 상담도 진행한다.
참여 협력사는 거문도해풍쑥영농조합법인, 영산홍어, 이푸른, 해청정 등 4곳이다. 각 업체는 NS홈쇼핑 전시 부스에서 대표 식품을 선보인다.
거문도해풍쑥영농조합법인은 쑥개떡과 쑥송편을, 영산홍어는 숙성홍어회와 홍어회무침을 소개한다. 이푸른은 향진주쌀 등 양곡을, 해청정은 미역면과 다시마면 등 해조류 가공식품을 내놓는다.
푸드위크 코리아는 농림축산식품부와 코엑스가 공동 주최하는 식품산업 전시회다. NS홈쇼핑에 따르면 올해 행사에는 30개국 1000개사가 1800개 부스를 운영하며, 약 6만명이 방문할 것으로 예상된다.
NS홈쇼핑은 2020년부터 이 전시회 참가를 통해 협력사의 제품 홍보와 판로 개척을 지원해 왔다.
NS홈쇼핑은 행사 기간 소비자 반응을 확인하고 바이어 상담을 통해 협력사들의 신규 거래처 발굴과 유통망 확대를 지원할 계획이다.
kji01@newspim.com