[프로농구] 신인 드래프트 순위 추첨 행사 9일 개최…'챔프전' KCC·소노 하위 지명 자동 배정

AI 핵심 요약beta
- KBL은 9일 오후 2시 신인선수 드래프트 순위 추첨을 진행한다
- 추첨은 1~4순위와 5~8순위를 정하는 2단계로 실시한다
- 선수 지명 행사는 20일 오후 3시 잠실학생체육관에서 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=황금기를 맞은 한국 남자 농구가 새로운 신인선수를 뽑기 전 추첨식을 진행한다.
KBL은 "9일 오후 2시 KBL센터에서 '2026 KBL 신인선수 드래프트' 순위 추첨 행사를 개최한다"고 4일 밝혔다.
이번 순위 추첨 행사는 1~4 순위를 결정하는 1차 추첨과 5~8 순위를 결정하는 2차 추첨으로 나누어 진행한다. 지난 시즌 최종 순위에 따라 추첨 확률을 다르게 적용한다.
플레이오프 우승팀 부산 KCC 와 준우승팀 고양 소노는 각각 10 순위와 9 순위에 자동 배정된다.
1차 추첨에서는 6강 플레이오프에 진출하지 못한 수원 KT, 울산 현대모비스, 대구 한국가스공사, 서울 삼성에는 각 20%의 확률이 주어진다. 6강 플레이오프에서 탈락한 원주 DB와 서울 SK 가 각 7%, 4강 플레이오프에서 탈락한 창원 LG, 안양 정관장은 각 3%의 추첨볼을 배정받아 1~4순위를 결정한다.
1차 추첨 후 1~4 순위에 배정되지 않은 4개 팀을 대상으로 2차 추첨을 진행한다. 2차 추첨은 지난 정규시즌 순위의 역순으로 각각 40%, 30%, 20%, 10%의 확률을 적용해 지명 순서를 확정한다.
한편, '2026 KBL 신인선수 드래프트' 순위 추첨 행사는 TVING에서 생중계된다. 이날 정해진 지명 순위에 따른 선수 지명 행사는 오는 20일 오후 3시 잠실학생체육관에서 개최된다
willowdy@newspim.com