일동바이오사이언스, 한국식품연구원 식품기술대상 금상 수상

AI 핵심 요약beta
- 일동바이오사이언스는 4일 식품기술대상에서 금상을 수상했다
- 복합 바이오틱스 제품의 제조·제형 기술력을 인정받았다
- 분리·정량과 이중 호퍼 기술로 품질 일관성을 높였다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹의 건강기능식품 전문 계열사 일동바이오사이언스가 복합 바이오틱스 제품의 제조·제형 기술력을 인정받아 한국식품연구원 식품기술대상에서 금상을 수상했다.
일동바이오사이언스는 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 한국식품연구원 식품기술대상'에서 자사의 복합 바이오틱스 브랜드 '지큐랩 프로·프리·포스트바이오틱스'로 금상을 받았다고 밝혔다.
한국식품연구원 식품기술대상은 식품 분야의 우수 기술과 제품을 발굴하고 기술 혁신과 산업 경쟁력 향상을 도모하기 위해 마련된 시상 제도다.
수상 제품인 지큐랩 프로·프리·포스트바이오틱스는 건강에 유익한 살아있는 균인 프로바이오틱스와 이와 상호 관계에 있는 프리바이오틱스, 포스트바이오틱스 등 세 가지 소재를 하나의 제품에 담은 복합 바이오틱스 건강기능식품이다.
일동바이오사이언스는 각 소재의 특성을 고려해 프로바이오틱스와 프리바이오틱스는 분말 형태로, 포스트바이오틱스는 과립 형태로 구성하는 제형 기술을 적용했다. 특히 포스트바이오틱스 과립과 프로바이오틱스 분말의 입자 크기 차이를 활용한 분리·정량 기술을 개발해 원료별로 독립적인 품질 관리가 가능하도록 했다.
서로 다른 형태의 원료를 하나의 스틱 포장에 담기 위한 이중 호퍼(Dual Hopper) 충진 시스템도 도입했다. 이를 통해 각 원료를 설정된 양에 맞춰 충진하고 불균일한 혼합 문제를 개선해 제품과 제조 품질의 일관성을 높였다.
프로바이오틱스 원료에는 자체 개발한 생균 보호 코팅 기술 '큐-실드(Q-Shield)'를 적용했다. 제조 및 유통 과정에서 생균의 안정성을 높이기 위한 기술이다. 포스트바이오틱스에는 과립화 기술을 적용해 원료의 품질 관리와 섭취 편의성을 개선했다.
제품에는 일동제약그룹이 개발한 포스트바이오틱스 원료 'RHT3201'도 사용됐다. RHT3201은 피부 면역 관련 국내 최초로 식품의약품안전처의 개별인정을 받은 기능성 포스트바이오틱스 원료다.
일동제약그룹 관계자는 "이번 수상으로 유산균 소재 및 제품 경쟁력과 제조·제형화 기술을 대외적으로 인정받았다"며 "지속적인 연구개발을 통해 품질과 기능성을 갖춘 유망한 원료와 제품을 선보이고 국내외 건강기능식품 시장 개척에도 역량을 기울일 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com