KAI, 293억원 규모 AI 군수 분석 플랫폼 개발 착수

AI 핵심 요약beta
- KAI는 4일 무기체계 고장·정비 예측 플랫폼 개발에 착수했다
- 총사업비 293억원을 투입해 48개월간 AI 기반 분석 기술을 개발한다
- FA-50·K2 등 주요 무기체계 데이터를 활용해 현장 실증을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
FA-50·K2 전차 등 육해공 무기체계 실증…가동률 향상·후속군수지원 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 인공지능(AI)을 활용해 무기체계의 고장과 정비 시점을 예측하는 통합 군수 분석 플랫폼 개발에 나선다.
KAI는 4일 대전컨벤션센터에서 국방부와 산업통상자원부, 민군협력진흥원, 소요군 및 정부 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 'RAM-C AI 에이전트' 개발 사업 착수 회의를 개최했다고 밝혔다.
KAI는 지난 9월 해당 과제의 주관 연구개발기관으로 선정돼 민군협력진흥원과 협약을 체결했다. 이번 사업은 국방부와 산업통상자원부가 출연하고 국방과학연구소 민군협력진흥원이 주관하는 부처 연계 협력 기술개발 사업이다. 총사업비는 293억원이며 개발 기간은 48개월이다.
RAM-C는 신뢰도(Reliability), 가용도(Availability), 정비도(Maintainability), 비용(Cost)을 뜻한다. 무기체계의 도입부터 운용·정비, 성능개량에 이르는 전 수명주기의 데이터를 분석해 운영 효율성과 경제성을 평가하는 개념이다.
KAI는 이번 과제를 통해 무기체계의 운용·정비 데이터를 통합 분석하고 AI를 활용해 고장 가능성과 부품 교체 시점, 유지비용 등을 예측하는 플랫폼을 구축할 계획이다.
특히 사용자가 자연어로 질문하면 AI가 군수 빅데이터를 실시간으로 검색·분석해 의사결정에 필요한 정보를 제공하는 대화형 AI 에이전트 기술을 개발한다.
개발 과정에서는 국내 컨소시엄을 구성해 FA-50 전투기와 K2 전차, 해상감시레이더-II, 함정 등 육해공군 주요 무기체계를 대상으로 실증을 진행한다. 실제 운용·정비·센서 데이터를 활용해 기술의 현장 적용 가능성을 검증하고 향후 전군으로 확대 적용할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.
KAI는 플랫폼 개발이 완료되면 무기체계의 고장을 사전에 예측해 운용 중단을 줄이고 가동률을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 해외 수출 무기체계의 정비와 부품 공급을 지원하는 후속군수지원(MRO) 분야에서도 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.
박경은 KAI CS본부장(전무)은 "이번 연구는 군수 데이터와 AI를 결합해 무기체계의 가동률과 운영 효율을 높이는 데이터 기반 군수 의사결정 기술을 확보하는 데 큰 의미가 있다"며 "육해공 무기체계 실증을 통해 현장 적용성을 높이고 K-방산 수출 및 후속군수지원 분야로 활용 범위를 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com