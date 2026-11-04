이은희 도의원 "강원자치도 홍보예산 집행 관리체계 확립해야"

AI 핵심 요약beta
- 강원자치도는 4일 광고·홍보예산 43.1%를 집행했다
- 강원자치도는 연말까지 잔여 예산 28억4200만원을 집행할 계획이다
- 이은희 의원은 광고 효과 분석과 예산 운용 점검을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원자치도 대변인실의 광고·홍보예산 집행률이 9월 기준 40%대에 그친 것으로 확인됐다.
4일 강원자치도 대변인실이 이은희 도의원에게 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 올해 '각종 매체를 활용한 도 이미지 제고 추진' 사업의 총예산 49억 9600만 원 중 9월까지 집행액은 21억 5400만 원으로 집행률은 43.1%에 불과했다.
집행률 저조 사유에 대해 강원자치도는 광고 계약에 따른 대금 지급 시점이 도래하지 않았기 때문이라며 9월 말 기준으로 광고 예산의 63%가 계약된 상태이며 연말까지 잔여 예산 전액을 집행할 계획이라고 밝혔다.
따라서 강원자치도는 남은 3개월 동안 전체 예산의 56.9%인 28억 4200만 원을 집행할 예정이다. 이는 월평균 약 9억 4700만 원에 해당하며 앞선 9개월 간 월평균 집행액보다 약 4배 많은 규모다.
이은희 의원은 이날 대변인실을 대상으로 한 2026년도 행정사무감사에서 "9개월 동안 43.1%만 집행하고 남은 3개월 동안 56.9%를 모두 집행하겠다는 계획이 적정한 예산 운용인지 검토해야 한다"고 지적했다. "광고 계약과 대금 지급 시점의 차이가 있지만 예산 운용의 적정성을 예산을 모두 집행한다는 사실만으로 입증할 수 없다"고 덧붙였다.
그는 또 "도정의 광고·홍보예산은 단순히 집행률을 높이는 것이 아니라 연간 홍보계획에 맞춰 적시에 집행해야 하며 매체별 홍보 효과를 분석해 예산 집행의 효율성과 적정성을 높일 관리 체계를 확립해야 한다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com