현대차그룹, 모베드 활용 로봇 생태계 확대…국내 기업 3곳과 협력

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 4일 국내 로봇기업 3곳과 모베드 기술을 선보였다
- 가온로보틱스 등은 배송·순찰·분리수거 로봇을 공개했다
- 현대차그룹은 모베드 얼라이언스로 맞춤형 로봇 개발을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 국내 로봇기업들과 협력해 모바일 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'의 활용 범위를 확대한다. 배송과 순찰, 분리수거부터 양팔 로봇을 활용한 작업까지 다양한 산업과 생활 환경에 적용한다는 계획이다.
현대차그룹은 4일부터 7일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 '2026 로보월드'에서 가온로보틱스, 위고로보틱스, 로아스 등 국내 로봇기업 3곳과 모베드 기반 로봇 기술을 선보인다고 밝혔다.
가온로보틱스는 모베드에 순찰·배송·분리수거·세미휴머노이드 모듈을 결합한 로봇 4종을 전시한다. 관람객이 물품 배송과 재활용품 수거 과정을 직접 체험할 수 있도록 구성했다.
위고로보틱스는 모베드와 양팔 로봇을 결합한 '듀얼암 모바일 매니퓰레이터'를 공개한다. 로봇이 이동하면서 물체를 잡고 조작하는 작업을 시연한다.
로아스는 모베드 기반 순찰 로봇을 통해 360도 회전과 자세 제어, 20cm 단차를 오르내리는 주행 성능을 선보인다.
모베드는 4개 바퀴를 독립적으로 구동하는 편심 휠 기술을 적용해 불규칙한 지형에서도 차체 수평을 유지하며 이동할 수 있는 것이 특징이다.
현대차그룹은 '모베드 얼라이언스'를 중심으로 협력사들이 이동 플랫폼 개발 대신 산업별 맞춤형 로봇 모듈과 서비스 개발에 집중하도록 지원할 계획이다.
현대차그룹 관계자는 "모베드 플랫폼과 협력사의 전문성을 결합해 다양한 로봇 솔루션을 개발하고 국내 로보틱스 생태계를 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com