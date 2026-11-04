에스엘즈, '2026 스타트업 월드컵 한국 결선' 최종 1위

AI 핵심 요약beta
- 에스엘즈는 4일 스타트업 월드컵 한국 결선에서 우승했다
- 에스엘즈는 11월 샌프란시스코 세미파이널에 진출한다
- 에스엘즈는 공간 AI로 산업시설 설계·시공 혁신을 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건설 AI 스타트업 에스엘즈가 '2026 스타트업 월드컵 한국 결선'에서 우승해 미국 샌프란시스코에서 열리는 글로벌 세미파이널에 진출한다고 4일 밝혔다.
스타트업 월드컵은 실리콘밸리 벤처캐피털 페가수스 테크 벤처스가 주관하는 국제 경연대회다. 전 세계 200개 이상 지역 예선을 거친 유망 기업들이 기술 경쟁력과 비즈니스 확장성을 겨룬다. 미국 본선 최종 우승팀에게는 100만 달러(약 13억원) 규모의 투자금과 글로벌 네트워킹 기회가 주어진다.
회사에 따르면 에스엘즈는 지난 10월 8일 서울에서 열린 한국 예선에서 14개 스타트업과 경쟁해 최종 우승을 차지했다. 이를 통해 11월 4~5일 샌프란시스코 힐튼 유니언 스퀘어에서 열리는 세미파이널 무대에 오르게 됐다.
에스엘즈는 산업시설의 설비 설계와 시공 병목을 해결하는 공간 AI 솔루션을 선보였다. AI 데이터센터와 반도체 팹 건설 수요 증가로 주목받는 MEP(기계·전기·배관) 설계·시공 문제를 해결하는 기술이 높은 평가를 받은 것으로 보인다. AI 기반 설계와 AR 디지털 트윈 기술을 결합해 설계부터 시공까지 생산성을 높이는 차별화된 기술력도 긍정적으로 평가됐다.
이유미 에스엘즈 대표는 "이번 선정은 국내에서 개발한 산업 특화 AI 기술이 글로벌 경쟁력을 인정받은 성과"라며 "세미파이널에서 혁신적인 기술력과 비전을 전 세계에 알려 글로벌 시장 진출을 확대하겠다"고 밝혔다.
한편 에스엘즈는 엔비디아 인셉션의 파트너사로서 엔비디아 옴니버스를 활용한 디지털 트윈 기술과 자체 AI 설계 자동화 솔루션을 연계하고 있다. MEP 설계 로직을 자율 학습하는 AI 'Probee'와 BIM 기반 공간증강 솔루션 'Build AR'을 주력 사업으로 전개 중이며, 품질경영·환경경영·정보보안경영 등 국제표준 인증을 취득했다.
nylee54@newspim.com