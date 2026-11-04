다날엔터테인먼트, '2026 다날 에이판 스타 어워즈' 타이틀 스폰서 참여

AI 핵심 요약beta
- 다날엔터테인먼트가 4일 2026 다날 에이판 스타 어워즈 타이틀 스폰서로 참여했다
- 에이판 스타 어워즈는 12월 23일 서울에서 열리며 tvN을 통해 중계된다
- 다날엔터테인먼트는 드라마·배우 협력과 NOVA 기반 IP 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날엔터테인먼트가 '2026 다날 에이판 스타 어워즈'의 타이틀 스폰서로 참여한다고 4일 밝혔다.
에이판 스타 어워즈는 2012년부터 개최된 국내 유일 통합 드라마 시상식이다. 올해 행사는 12월 23일 서울 상명아트센터 계당홀에서 열리며 tvN을 통해 중계될 예정이다. 지상파와 종합편성채널, 케이블, OTT, 웹드라마 등 다양한 플랫폼의 국내 드라마와 배우들을 대상으로 진행된다.
회사에 따르면 다날엔터테인먼트는 이번 스폰서 참여를 통해 음악·공연·캐릭터 등 기존 사업 영역에서 드라마·배우 분야로 IP 협력 네트워크를 확대한다. 콘텐츠 제작사, 매니지먼트사, 브랜드 등과의 협력을 강화하고 다양한 IP를 활용한 신규 사업 기회를 발굴할 방침이다.
특히 새로운 마케팅 플랫폼 'NOVA'의 기반 강화가 주요 목표다. NOVA는 IP와 방송·미디어, 브랜드, 팬덤을 연결해 IP의 인지도와 사업 가치를 높이는 서비스다. 이번 시상식을 시작으로 콘텐츠와 팬덤 간 접점을 넓혀 IP 성장 및 사업화로 이어갈 계획이다.
다날엔터테인먼트 현능호 대표는 "이번 참여는 다양한 IP와 팬을 연결하고 콘텐츠 및 브랜드와의 협력을 확대하기 위한 전략적 투자"라며 "시상식과 방송·미디어 등으로 투자와 협력을 확대하고, 마케팅 및 사업화 역량을 결합해 IP의 성장과 실질적인 매출로 이어지는 사업 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
한편 회사는 음원·음반 유통, 공연, MD, 전시·팝업 등에서 쌓아온 사업 역량에 마케팅 기능을 결합하고 있다. 앞으로 다양한 시상식과 방송·미디어 콘텐츠, 브랜드 협업 등으로 투자와 파트너십을 확대하며, IP 발굴부터 마케팅, 상품화, 유통까지 이어지는 사업 구조를 강화해 나갈 예정이다.
nylee54@newspim.com