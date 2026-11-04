'부상 투혼' 반효진, 세계사격선수권 공기소총 2연패 명중

AI 핵심 요약beta
- 반효진이 3일 세계선수권 여자 10m 공기소총에서 우승했다
- 반효진은 대회 2연패와 함께 2028년 올림픽 출전권을 확보했다
- 반효진은 부상 투혼 속 극적인 역전승으로 금메달을 따냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 사격의 간판 반효진(대구공공시설관리공단)이 세계선수권대회 2연패를 달성하며 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권을 획득했다.
반효진은 3일(현지시간) 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 2026 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 여자 10m 공기소총 결선에서 253.1점을 쏴 중국의 한자위(252.2점)를 0.9점 차로 제치고 금메달을 목에 걸었다.
지난해 카이로 대회에 이은 2연패를 이룬 반효진은 상위 3명에게 주어지는 2028 LA 올림픽 국가별 출전 쿼터까지 확보했다.
본선 1위로 결선에 진출한 반효진의 출발은 다소 불안했다. 결선 초반 한자위에게 1.1점 뒤진 2위로 끌려갔다. 하지만 탈락 무대인 '엘리미네이션 스테이지'에서 놀라운 집중력을 발휘했다. 18번째 사격에서 189.9점으로 동점을 만든 반효진은 20번째 사격에서 단독 선두로 나섰다. 이어 마지막 두 발을 각각 10.6점과 10.4점에 명중하며 극적인 역전 우승을 완성했다. 결선 24발 평균 10.55점에 달하는 압도적인 사격이었다.
이번 우승은 부상 투혼의 결실이다. 반효진은 올해 초부터 시작된 허리와 골반 통증으로 본선 중반 이후 왼쪽 다리 저림 증상을 겪어왔다. 김세호 국가대표팀 코치는 "통증이 오기 전 일찍 끊어 쏘는 경기 운영으로 좋은 결과를 냈다. 귀국 후 정밀검사와 치료에 집중할 예정"이라고 밝혔다.
경기 후 반효진은 "올림픽 쿼터 확보가 목표였는데 금메달까지 따게 돼 정말 기쁘다"며 "행정 실수로 출전하지 못한 룸메이트 최예인(주엽고)과 올림픽에 같이 가기로 한 약속을 지키기 위해 컨디션 난조를 딛고 최선을 다했다"고 소감을 전했다. 반효진은 경기 후 최예인에게 메달을 걸어주며 훈훈한 동료애를 보이기도 했다.
남자 50m 권총 단체전에서는 홍수현(강원도청), 최보람, 소승섭(이상 서산시청)이 합계 1643점으로 인도, 중국에 이어 동메달을 수확했다.
psoq1337@newspim.com