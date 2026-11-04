선관위 특검, '사전투표용지 발급기 특혜 의혹' 중앙선관위 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀이 4일 중앙선관위와 관련 업체를 압수수색했다
- 특검팀은 발급기 사업에서 특정 업체에 특혜를 준 정황을 수사했다
- 사업 규모는 발급기와 소모품을 합쳐 459억원에 달했다
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발급기 전용 잉크만 인식하도록 개조…계약 위반 묵인 정황 포착
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 사전투표용지 발급기 제작 및 소모품 구매 사업에서 특정 업체에 특혜를 제공한 의혹과 관련해 4일 중앙선거관리위원회 등에 대한 강제수사에 착수했다.
특검팀은 이날 오전 9시께부터 검사 2명과 디지털 포렌식 수사관 10명 등 총 32명을 투입해 중앙선관위 선거기반과와 관련 업체 사무실·공장 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다.
특검팀은 자체 수사와 감사원에서 송부받은 수사 참고자료 등을 토대로 중앙선관위가 2024년형 사전투표용지 발급기 제작 및 소모품 구매 사업에서 특정 업체에 특혜를 제공한 정황을 포착했다.
특검팀에 따르면 중앙선관위는 입찰공고에 앞서 특정 업체에 사업계획을 유출한 것으로 의심받고 있다.
해당 업체는 장비성능평가 이후 발급기에 자사가 제작한 전용 잉크만 인식되도록 임의로 개조해 계약을 위반했지만, 중앙선관위가 이를 묵인한 정황도 확인됐다.
또 중앙선관위는 전국 각급 선관위가 소기업 또는 소상공인으로부터 구매하도록 한 잉크 등 소모품을 해당 업체와만 수의계약으로 구매하도록 내부 지침을 변경한 것으로 조사됐다.
특검팀은 중앙선관위가 해당 업체에 발급기 제작 사업뿐 아니라 발급기 사용기간인 10년 동안 잉크 등 소모품까지 독점적으로 공급할 수 있는 구조를 만들어준 것으로 의심하고 있다.
이번 의혹과 관련된 사업 규모는 총 459억원에 달한다. 사전투표용지 발급기 약 1만7000대를 각급 선관위에 공급하는 제작 사업비가 약 321억원으로, 최근 5년간 중앙선관위가 발주한 사업 중 가장 큰 규모라는 게 특검팀 설명이다.
해당 업체가 2023년 12월부터 올해 7월까지 각급 선관위에 잉크와 유지보수박스 등 소모품을 독점 공급한 금액도 총 138억원에 이르는 것으로 파악됐다.
특검팀은 "압수물 분석을 토대로 사전투표용지 발급기 제작 및 소모품 구매 과정에서 중앙선관위 담당 공무원들이 특정 업체와 유착돼 부당한 특혜를 제공했는지 여부를 밝히고, 그로 인해 국가에 야기된 손해 규모 등 그 진상을 규명하고 책임 소재를 밝히는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
hong90@newspim.com