KB국민은행, 대부업 이용자 1만명에 이자 100억 지원…'크레딧 빌드업' 추진

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 4일 금융취약차주 이자지원 사업을 추진했다.
- 대부업체 이용 차주에게 1년간 이자의 50%를 지원했다.
- 사회연대은행은 대상자 선정과 지원금 지급을 전담했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 대부업체를 이용 중인 금융취약차주의 이자 부담을 경감하고 신용 회복을 돕기 위해 총 100억원 규모의 '크레딧 빌드업 이자지원 프로그램'을 추진한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 저신용 차주의 제도권 금융 재진입을 지원하기 위해 기획됐다. KB국민은행은 이자 지원 재원으로 사단법인 함께만드는세상(사회연대은행)에 100억원을 기부한다.
지원 대상은 금융감독원 지정 '서민금융 우수대부업체' 대출을 이용 중인 차주다. 6개월 이상 연체 없이 상환 중이고 소득 요건을 갖춰야 한다. 선정 시 1년간 납부 이자의 50%(최대 100만원)를 지원받으며, 온라인 금융교육을 이수해야 한다.
사업 전반은 사회연대은행이 전담해 대상자 선정과 요건 확인, 지원금 지급 등 전 과정을 수행한다. KB국민은행은 지원 재원과 참여 대부업체의 평균 금리 등을 감안할 때 약 1만명(대출 총액 약 1000억원 규모)의 이자 경감 효과가 나타날 것으로 추산했다.
지원금은 대부업체를 거치지 않고 차주에게 직접 지급된다. 단순 비용 지원에 그치지 않고 차주가 재무 상태를 파악해 건전한 금융 습관을 형성하도록 유도하며, 금융거래 이력을 바탕으로 신용을 단계적으로 개선하는 '크레딧 빌드업'을 지원한다는 취지다.
KB국민은행 관계자는 "급전을 다시 빌려야 하는 악순환을 막아 불법 사금융 노출 위험을 예방하고, 이자 부담을 줄여 안정적인 금융생활로 복귀하도록 돕고자 한다"며 "포용금융 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com