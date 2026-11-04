토스증권, AI로 불법 리딩방 홍보 잡는다…커뮤니티 검수 강화

AI 핵심 요약beta
- 토스증권은 4일 투자자 커뮤니티에 AI 게시글 검수를 도입했다.
- AI가 욕설·혐오·불법 리딩방 홍보 등을 자동 탐지한다.
- 게시글 작성과 게시 후 이중 검수 및 이의제기 절차를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
욕설·비방 탐지부터 이의제기 절차 마련
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 토스증권이 투자자 커뮤니티에 인공지능(AI) 기반 게시글 검수 체계를 도입했다. 욕설과 비방은 물론 불법 리딩방 홍보까지 자동으로 탐지해 부적절한 투자 권유와 유해 콘텐츠로부터 이용자를 보호한다는 방침이다.
4일 토스증권에 따르면 이번에 도입한 AI 검수 모델은 게시글 작성이나 수정 이후 제목과 본문, 이미지를 자동으로 분석한다. 기존 금지어 중심의 필터링 방식에서 벗어나 게시글의 내용과 맥락까지 종합적으로 판단하는 것이 특징이다.
검수 대상은 ▲욕설·비방 ▲혐오·차별 표현 ▲불법 리딩방 홍보 등이다. AI가 위반 정도를 판단해 해당 게시글을 추천 대상에서 제외하거나 숨김 처리한다.
게시글 작성 단계의 금지어 필터링 기능도 강화했다. 금지어를 변형하거나 우회한 표현까지 탐지하며 문제가 되는 표현은 마스킹 처리해 게시할 수 있도록 했다. 기존에는 금지어가 포함되면 게시글 작성 자체를 제한했다.
이에 따라 게시글 작성 시 금지어 필터링을 거친 뒤 게시 이후 AI가 다시 내용을 분석하는 이중 검수 체계를 구축했다.
커뮤니티 운영 기준도 정비했다. 토스증권은 욕설과 유해 콘텐츠, 혐오·차별 표현, 홍보·광고, 시장질서 교란 행위 등의 제한 대상과 제재 기준을 담은 '커뮤니티 서비스 콘텐츠 가이드라인'을 신설했다.
게시글 숨김 조치 시 이용자에게 제재 여부를 명확하게 안내하고 고객센터를 통한 이의제기 절차도 제공한다.
토스증권 관계자는 "이번 개선은 투자자들이 불쾌감을 주는 게시글이나 부적절한 투자 권유에 노출되는 것을 줄이고, 보다 신뢰할 수 있는 환경에서 소통할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 투자자들이 유용한 정보를 나누고 다양한 의견을 교환할 수 있도록 커뮤니티 환경을 지속 개선해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com