[오늘의 정치일정] 11월 4일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 3일 대한민국헌정회 회장단과 오찬을 했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장관은 국회 예결위에 참석했다
- 여야 지도부는 회의와 정책행사, 기자회견 등을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
대한민국헌정회 회장단 오찬
<외교부>
-장관
10:00 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의
-1차관
통상 업무
-2차관
10:00 한국 OECD 가입 30주년 세미나
<통일부>
-장관
10:00 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
11:00 교제·가정폭력 및 스토킹 근절대책 특별위원회 출범식 및 1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
14:30 <민주당의 시대> 출간 기념 북콘서트(국회 박물관 체험관)
-한병도 원내대표
07:00 피지컬AI·로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회(국회 의원회관 제2세미나실)
09:30 최고위원회의
10:00 2026 중앙포럼(더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
07:30 여의도연구원 주최, 굿모닝 수요 정책 아카데미(국회 의원회관 제1세미나실)
10:20 2026 중앙포럼
-정점식 원내대표
10:00 김기현 의원 주최 <반환경보조금 발굴 제안 및 개혁과제 세미나>(국회 의원회관 제4간담회의실)
10:30 김정재, 이상휘 의원 등 주최 <2026 포항 구룡포 과메기 서울홍보행사>(국회 의원회관 제1세미나실)
10:35 김종양 의원 등 주최 <영호남 잇는 가교, 남해안권 발전 특별법 2차 포럼>(국회 의원회관 제1소회의실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
업무 출장
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:20, '교육재정 지키고, 미래 투자도 함께' 교육감협의회 기자회견(국회 소통관)
15:00, 일본 정당 대표단 접견(국회 본관 224호)
18:30, 민주유공자법 국회 본회의 통과 촉구 전국 집중 문화제(국회 본청 앞 계단)
-김준형 원내대표
09:40, 조국혁신당 「더 좋은 초광역특구법」 당론발의 기자회견(국회 소통관)
15:00, 유튜브 매불쇼 출연
21:00 유튜브 정준희의 해시티비 출연
the13ook@newspim.com