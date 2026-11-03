[KS] 삼성 박진만 감독 "졌지만 소득 있었다"…최원태는 선발 제외 가능성 시사

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국시리즈(KS·7전4선승제) 첫 경기에서 아쉽게 패한 삼성 박진만 감독이 경기 후반 보여준 타선의 집중력에 만족감을 드러냈다. 다만 조기 강판된 최원태의 향후 선발 등판에 대해서는 회의적인 입장을 보이며 마운드 운용에 변화를 예고했다.

삼성은 3일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 1차전에서 7-8로 패했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 3일 열리는 KS 1차전을 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

경기 초반부터 KT에 끌려갔다. 선발 최원태가 2이닝 5피안타(1피홈런) 1사사구 3탈삼진 5실점(4자책점)으로 무너졌고, 이후 등판한 투수들도 추가 실점을 허용하면서 6회까지 0-8로 뒤졌다.

그러나 삼성은 7회초 구자욱의 투런 홈런을 시작으로 타선이 폭발하며 5점을 뽑아냈다. 8회에도 2점을 추가해 한 점 차까지 추격했지만 끝내 승부를 뒤집지는 못했다.

경기 후 박 감독은 "경기는 졌지만 소득은 있다. 0-8로 끌려가다가 KT 필승조를 상대로 7-8까지 따라붙었다"라며 "경기 중후반에 언제든 역전할 수 있다는 분위기를 만들었다. 그런 부분이 긍정적"이라고 평가했다.

특히 상대 불펜을 공략했다는 점에 의미를 부여했다. KT는 선발 데이비스 대니엘이 7회 흔들리자 로건 앨런을 시작으로 손동현, 김정운, 오원석을 연달아 투입했다. 그러나 삼성의 추격을 막지 못했고 결국 마무리 박영현까지 조기에 마운드에 올려야 했다.

박영현은 1.2이닝 동안 22구를 던지며 5아웃 세이브를 기록했다. 삼성은 비록 패했지만 KT의 핵심 불펜 자원들을 소모시키는 데 성공했다. 박 감독은 "우리 타선이 상대 필승조가 나와도 충분히 칠 수 있다는 자신감을 얻었다"라고 강조했다.

아쉬운 장면도 있었다. 7회초 삼성 타자들이 잇따라 파울 홈런을 기록한 것이다. 김헌곤과 이재현이 담장을 넘어가는 타구를 만들어냈지만 모두 파울 판정을 받았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 이재현이 3일 열린 KS 1차전에서 2타점 적시타를 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "이재현이 파울 홈런을 친 뒤 적시타를 쳐서 다행이었다"면서도 "결과론적으로 파울 홈런 세 개 중 하나만 홈런으로 연결됐다면 경기를 뒤집을 수 있지 않았을까 싶다"라고 돌아봤다.

경기 중 베테랑 선수들을 교체한 배경도 설명했다. 삼성은 6회초 강민호 대신 김헌곤을 대타로 투입했고, 7회초에는 최형우를 빼고 김성윤을 기용했다. 박 감독은 "강민호는 자기 역할을 다했다. 타격에서도 불편함이 있고, 6회 선두타자로 나서는 상황이라 김헌곤과 교체했다"라고 말했다.

이어 "최형우 대신 들어간 김성윤이 잘해줬다. 김성윤이 추격의 발판을 마련하면서 7점을 뽑을 수 있었다"라며 "주전 선수들의 체력 안배도 함께 고려한 선택이었다"라고 설명했다.

실제로 김성윤은 7회초 무사 1루에서 대타로 나와 안타를 때려냈고, 8회초에도 1사 1, 2루에서 1타점 적시타를 기록하며 삼성의 추격에 힘을 보탰다.

반면 마운드 운용에 대해서는 아쉬움을 감추지 못했다. 특히 최원태를 더 일찍 교체하지 못한 점을 자책했다. 최원태는 1회부터 3실점하며 불안하게 출발했다. 2회에는 삼자범퇴로 안정을 찾는 듯했지만 3회말 선두타자 김민혁에게 2루타를 허용한 뒤 안현민에게 투런 홈런을 맞았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최원태가 3일 열린 KS 1차전에서 2이닝 5실점으로 조기 강판 당했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 22026.11.03 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "제가 교체 타이밍을 놓쳤다. 안현민에게 홈런을 맞기 전에 바꿨어야 했다"라며 "초반 기세 싸움에서 많이 밀렸다. 한발 더 빠르게 움직이지 못한 점은 후회가 많이 남는다"라고 밝혔다.

최원태의 향후 활용에 대해서도 변화를 시사했다. 최원태는 지난달 29일 KIA와의 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서도 1.2이닝 2실점으로 조기 강판됐다. 이번 KS 1차전까지 두 경기 연속 선발투수로서 제 몫을 하지 못했다.

박 감독은 "라커룸에 들어가서 코칭스태프와 더 논의해 봐야겠지만 최원태가 당장 다시 선발로 들어가기는 쉽지 않을 것 같다"라고 말했다.

대체 선발 후보로는 양창섭과 장찬희를 언급했다. 박 감독은 "양창섭이나 장찬희 중 한 명이 최원태의 자리를 메워야 하지 않을까 싶다"라고 밝혔다.

특히 이날 포스트시즌 데뷔전을 치른 장찬희에게 긍정적인 평가를 내렸다. 장찬희는 4회말 2사 만루에서 등판해 김현수를 유격수 땅볼로 처리하며 위기를 넘겼다. 이후 홈런을 허용하는 등 2이닝 2실점을 기록했지만 중요한 순간 침착한 투구를 보여줬다.

박 감독은 "첫 포스트시즌이고 압박감이 큰 경기였는데도 잘 막아줬다"라며 향후 선발 후보로 고려할 수 있다는 뜻을 전했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 10월 31일 열린 KIA와의 PO 5차전에서 마무리 투수로 나와 1이닝을 막은 후 기뻐하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.02 wcn05002@newspim.com

원태인의 선발 복귀 가능성도 열어뒀다. 삼성은 이번 포스트시즌에서 원태인을 불펜으로 활용하고 있다. 마무리 김재윤이 부상으로 이탈하면서 경기 후반을 책임질 투수가 필요했기 때문이다.

다만 한국시리즈가 최대 7차전까지 이어지는 만큼 원태인의 선발 복귀 여부도 고민해야 하는 상황이다. 박 감독은 "원태인이 오늘 등판하지 않았다. 2차전까지 상황을 보고 선발로 내세울 수도 있다"라고 밝혔다.

당장 4일 열리는 2차전에는 크리스 페덱이 선발 등판한다. 페덱은 나흘 휴식 후 마운드에 오를 예정이다. 박 감독은 "내일은 페덱이 나흘 쉬고 선발로 나간다. 원태인이 오늘 등판하지 않았기 때문에 내일 경기 상황에 따라 투입될 수도 있다"라고 설명했다.

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