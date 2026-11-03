전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.04 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[KS] 삼성 박진만 감독 "졌지만 소득 있었다"…최원태는 선발 제외 가능성 시사

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 박진만 감독은 3일 KS 1차전에서 7-8로 패했지만 타선 추격에 만족했다.
  • 삼성은 0-8 열세를 7-8까지 좁히며 KT 필승조를 소모시켰다.
  • 박 감독은 최원태의 선발 제외와 양창섭·장찬희 기용을 시사했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국시리즈(KS·7전4선승제) 첫 경기에서 아쉽게 패한 삼성 박진만 감독이 경기 후반 보여준 타선의 집중력에 만족감을 드러냈다. 다만 조기 강판된 최원태의 향후 선발 등판에 대해서는 회의적인 입장을 보이며 마운드 운용에 변화를 예고했다.

삼성은 3일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 1차전에서 7-8로 패했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 3일 열리는 KS 1차전을 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

경기 초반부터 KT에 끌려갔다. 선발 최원태가 2이닝 5피안타(1피홈런) 1사사구 3탈삼진 5실점(4자책점)으로 무너졌고, 이후 등판한 투수들도 추가 실점을 허용하면서 6회까지 0-8로 뒤졌다.

그러나 삼성은 7회초 구자욱의 투런 홈런을 시작으로 타선이 폭발하며 5점을 뽑아냈다. 8회에도 2점을 추가해 한 점 차까지 추격했지만 끝내 승부를 뒤집지는 못했다.

경기 후 박 감독은 "경기는 졌지만 소득은 있다. 0-8로 끌려가다가 KT 필승조를 상대로 7-8까지 따라붙었다"라며 "경기 중후반에 언제든 역전할 수 있다는 분위기를 만들었다. 그런 부분이 긍정적"이라고 평가했다.

특히 상대 불펜을 공략했다는 점에 의미를 부여했다. KT는 선발 데이비스 대니엘이 7회 흔들리자 로건 앨런을 시작으로 손동현, 김정운, 오원석을 연달아 투입했다. 그러나 삼성의 추격을 막지 못했고 결국 마무리 박영현까지 조기에 마운드에 올려야 했다.

박영현은 1.2이닝 동안 22구를 던지며 5아웃 세이브를 기록했다. 삼성은 비록 패했지만 KT의 핵심 불펜 자원들을 소모시키는 데 성공했다. 박 감독은 "우리 타선이 상대 필승조가 나와도 충분히 칠 수 있다는 자신감을 얻었다"라고 강조했다.

아쉬운 장면도 있었다. 7회초 삼성 타자들이 잇따라 파울 홈런을 기록한 것이다. 김헌곤과 이재현이 담장을 넘어가는 타구를 만들어냈지만 모두 파울 판정을 받았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 이재현이 3일 열린 KS 1차전에서 2타점 적시타를 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "이재현이 파울 홈런을 친 뒤 적시타를 쳐서 다행이었다"면서도 "결과론적으로 파울 홈런 세 개 중 하나만 홈런으로 연결됐다면 경기를 뒤집을 수 있지 않았을까 싶다"라고 돌아봤다.

경기 중 베테랑 선수들을 교체한 배경도 설명했다. 삼성은 6회초 강민호 대신 김헌곤을 대타로 투입했고, 7회초에는 최형우를 빼고 김성윤을 기용했다. 박 감독은 "강민호는 자기 역할을 다했다. 타격에서도 불편함이 있고, 6회 선두타자로 나서는 상황이라 김헌곤과 교체했다"라고 말했다.

이어 "최형우 대신 들어간 김성윤이 잘해줬다. 김성윤이 추격의 발판을 마련하면서 7점을 뽑을 수 있었다"라며 "주전 선수들의 체력 안배도 함께 고려한 선택이었다"라고 설명했다.

실제로 김성윤은 7회초 무사 1루에서 대타로 나와 안타를 때려냈고, 8회초에도 1사 1, 2루에서 1타점 적시타를 기록하며 삼성의 추격에 힘을 보탰다.

반면 마운드 운용에 대해서는 아쉬움을 감추지 못했다. 특히 최원태를 더 일찍 교체하지 못한 점을 자책했다. 최원태는 1회부터 3실점하며 불안하게 출발했다. 2회에는 삼자범퇴로 안정을 찾는 듯했지만 3회말 선두타자 김민혁에게 2루타를 허용한 뒤 안현민에게 투런 홈런을 맞았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최원태가 3일 열린 KS 1차전에서 2이닝 5실점으로 조기 강판 당했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 22026.11.03 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "제가 교체 타이밍을 놓쳤다. 안현민에게 홈런을 맞기 전에 바꿨어야 했다"라며 "초반 기세 싸움에서 많이 밀렸다. 한발 더 빠르게 움직이지 못한 점은 후회가 많이 남는다"라고 밝혔다.

최원태의 향후 활용에 대해서도 변화를 시사했다. 최원태는 지난달 29일 KIA와의 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서도 1.2이닝 2실점으로 조기 강판됐다. 이번 KS 1차전까지 두 경기 연속 선발투수로서 제 몫을 하지 못했다.

박 감독은 "라커룸에 들어가서 코칭스태프와 더 논의해 봐야겠지만 최원태가 당장 다시 선발로 들어가기는 쉽지 않을 것 같다"라고 말했다.

대체 선발 후보로는 양창섭과 장찬희를 언급했다. 박 감독은 "양창섭이나 장찬희 중 한 명이 최원태의 자리를 메워야 하지 않을까 싶다"라고 밝혔다.

특히 이날 포스트시즌 데뷔전을 치른 장찬희에게 긍정적인 평가를 내렸다. 장찬희는 4회말 2사 만루에서 등판해 김현수를 유격수 땅볼로 처리하며 위기를 넘겼다. 이후 홈런을 허용하는 등 2이닝 2실점을 기록했지만 중요한 순간 침착한 투구를 보여줬다.

박 감독은 "첫 포스트시즌이고 압박감이 큰 경기였는데도 잘 막아줬다"라며 향후 선발 후보로 고려할 수 있다는 뜻을 전했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 10월 31일 열린 KIA와의 PO 5차전에서 마무리 투수로 나와 1이닝을 막은 후 기뻐하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.02 wcn05002@newspim.com

원태인의 선발 복귀 가능성도 열어뒀다. 삼성은 이번 포스트시즌에서 원태인을 불펜으로 활용하고 있다. 마무리 김재윤이 부상으로 이탈하면서 경기 후반을 책임질 투수가 필요했기 때문이다.

다만 한국시리즈가 최대 7차전까지 이어지는 만큼 원태인의 선발 복귀 여부도 고민해야 하는 상황이다. 박 감독은 "원태인이 오늘 등판하지 않았다. 2차전까지 상황을 보고 선발로 내세울 수도 있다"라고 밝혔다.

당장 4일 열리는 2차전에는 크리스 페덱이 선발 등판한다. 페덱은 나흘 휴식 후 마운드에 오를 예정이다. 박 감독은 "내일은 페덱이 나흘 쉬고 선발로 나간다. 원태인이 오늘 등판하지 않았기 때문에 내일 경기 상황에 따라 투입될 수도 있다"라고 설명했다.

 

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
사진
李대통령 부부 여권정보도 노출됐다고? [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부를 비롯한 대통령 전용기 탑승자 168명의 개인정보가 온라인에 유출된 사건에 대해 경찰이 내사(입건 전 조사)에 착수했다. 3일 경찰에 따르면 경찰청은 전날 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건에 대한 입건 전 조사에 들어갔다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com 유출된 자료는 지난 6월 한 보안 관련 사이트에 올라온 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이다. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다. 노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다. 해당 파일은 대통령의 유럽 순방을 앞두고 악성코드 감염 여부를 검사하는 과정에서 보안 관련 유료 사이트에 게시된 것으로 추정된다. 순방 전인 6월 2일부터 약 5개월간 외부에 노출됐으며, 현재는 열람이 차단된 상태로 알려졌다. 한편 청와대는 이날 대통령 등 개인정보 유출 대응을 위해 긴급회의를 개최했다. 임광현 대통령비서실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다. calebcao@newspim.com 2026-11-03 10:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동