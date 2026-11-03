산단공, 화학물질 누출·화재 대응훈련…알림톡으로 사고 신속 전파

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3일 소방서·환경청 등 관계기관 합동 재난대응 훈련

부산녹산산단서 유해화학물질 누출·화재 상황 가정

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국산업단지공단(이사장 김대자)이 산업단지 내 화학물질 누출과 화재 사고에 대비해 관계기관 합동 대응훈련을 실시했다.

산단공은 3일 부산녹산국가산업단지 내 화학업체에서 '2026년 재난대비 상시훈련'을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련에는 낙동강유역환경청과 부산강서소방서, 한국환경공단 등 관계기관과 산업단지 입주기업 관계자들이 참여했다.

훈련은 공장 내 톨루엔 이송 배관이 파열되면서 유해화학물질이 누출되고, 이후 화재까지 발생하는 복합 재난 상황을 가정해 진행됐다. 톨루엔은 화학제품 제조 등에 사용되는 물질로, 누출이나 화재 발생 시 신속한 대응이 필요하다.

부산녹산국가산업단지 내 화학업체에서 3일 '2026년 재난대비 상시훈련'을 실시하고 있는 모습. [사진=한국산업단지공단] 2026.11.03 gkdud9387@newspim.com

현장에서는 초기 화재 진압과 근무자 대피, 화학물질 누출 차단 등 실제 사고 발생 시 필요한 대응 절차를 점검했다.

먼저 사업장 자위소방대가 초기 화재 진압에 나서고 근무자들의 대피를 유도했다. 이어 방호안전반은 누출된 화학물질이 주변으로 확산하지 않도록 누출원을 차단했다.

오염물질이 빗물 배수로를 통해 외부로 유출되는 것을 막기 위한 자동 누출차단장치도 점검했다. 이와 동시에 비상대응지휘통제실을 운영해 현장 상황을 파악하고 관계기관 간 대응체계를 확인했다.

특히 이번 훈련에서는 '알림톡'을 활용한 신속한 상황 전파에 중점을 뒀다.

산단공은 자체 연락망을 통해 인근 입주기업에 화학물질 누출과 화재 발생 사실을 알리고, 현장 접근을 자제하도록 안내하는 훈련을 진행했다.

산업단지에서는 기업들이 가까이 모여 있는 만큼 한 사업장에서 발생한 화학사고가 주변 기업으로 확산할 가능성도 있다. 이에 따라 사고 발생 초기 정확한 정보를 전달하고 신속하게 대응하는 것이 중요하다.

산단공은 지역본부와 본사 간 보고체계를 가동하고, 소방서와 환경청 등 사고 수습기관에 현장 정보를 제공하는 절차도 점검했다.

김대자 산단공 이사장은 "앞으로도 현장 중심의 실전 훈련을 지속해 산업단지 근로자들의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com