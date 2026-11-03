LG생활건강, 3분기 영업익 704억원…전년比 52.4%↑

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매출 1조5774억원으로 전년 수준 유지

뷰티 적자 축소…음료 사업 수익성 악화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG생활건강은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 704억원으로 전년 동기 대비 52.4% 증가했다고 3일 밝혔다. 같은 기간 매출은 1조5774억원으로 0.2% 감소했다.

북미 자회사인 더 에이본 컴퍼니 매각에 따라 지난 9월부터 해당 법인의 실적이 제외됐으나 전체 매출은 전년 동기 수준을 유지했다. 뷰티 사업의 적자폭이 크게 줄어든 것이 영업이익 개선에 영향을 미쳤다.

사업부별로 보면 뷰티 부문 매출은 6608억원으로 전년 동기 대비 0.3% 감소했다. 영업손실은 109억원을 기록했으나 적자폭은 크게 축소됐다.

면세 채널 매출 증가에 힘입어 '더후'가 성장세로 돌아섰고 닥터그루트, 도미나스, 유시몰, VDL 등 주요 브랜드도 매출이 늘었다. 백화점과 할인점 등 오프라인 매장 효율화도 수익성 개선에 기여했다.

LG 생활건강 사옥. [사진= LG 생활건강]

홈케어앤데일리뷰티(HDB) 부문 매출은 4192억원으로 3.8% 증가했다. 다만 영업이익은 310억원으로 3.1% 감소했다. 주요 온·오프라인 채널의 판매가 확대됐지만 전략 제품 육성과 브랜드 경쟁력 강화를 위한 마케팅 비용이 늘어난 영향이다.

리프레시먼트(음료) 부문은 매출과 영업이익이 동반 감소했다. 매출은 4974억원으로 3.1% 줄었고 영업이익은 503억원으로 19.9% 감소했다. 음료 수요 둔화와 원부자재 가격 상승, 판촉 경쟁 심화가 실적에 부담으로 작용했다.

해외 사업도 부진했다. 3분기 해외 매출은 4323억원으로 전년 동기 대비 12.5% 감소했다. 북미 매출은 1355억원으로 12.5%, 중국 매출은 1151억원으로 21.1% 각각 줄었다.

북미 지역은 에이본 매각 영향이 반영됐지만 이를 제외하면 매출이 약 5% 증가했다. 중국에서는 브랜드 건전성 개선을 위한 온라인 사업구조 재편이 이어지면서 매출이 감소했다.

LG생활건강은 연구개발(R&D)을 기반으로 제품 경쟁력을 강화하고 글로벌 유통망 확대를 추진하고 있다. 지난 8월 닥터그루트가 미국 뷰티 편집숍 세포라 오프라인 매장 400여 곳에 입점하는 등 해외 판매 채널을 확대하고 있다.

LG생활건강 관계자는 "사업 포트폴리오를 재편하는 과정에서 단기적 실적 변동은 있을 수 있지만 지속적인 제품 혁신과 사업 경쟁력 강화를 통해 중장기 성장 기반을 다져 나갈 것"이라고 말했다.

한편 LG생활건강은 이날 이사회를 열고 색조 브랜드 '힌스' 운영사 비바웨이브의 잔여 지분 25%를 추가 매입하기로 의결했다. 지난 2023년 인수 당시 계약한 콜옵션 행사에 따른 것으로, 이번 매입이 완료되면 비바웨이브 지분 100%를 확보하게 된다.

kji01@newspim.com