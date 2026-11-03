조정식 의장, '서희함' 진수식 참석…"해양주권 지키는 핵심 국가전략자산"

"해군, 무인체계를 갖춘 첨단 기술군으로 나아가야"

"국회 차원 전폭 지지…장병 근무 여건 살피겠다"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 조정식 국회의장은 3일 거제 한화오션 옥포조선소에서 열린 해군의 3600톤급 최신형 잠수함 '서희함' 진수식에 참석해 굳건한 해양안보 태세 확립과 해양강국으로의 도약을 강조했다.

조 의장은 이날 축사를 통해 "서희함은 대한민국의 자주국방 의지와 첨단 방산기술, 세계적인 조선 역량이 결집되어 탄생한 3,600톤급 최신형 잠수함"이라며 "정부 수립 직후 변변한 경비정조차 만들지 못했던 우리나라가 이제는 세계 최고 수준의 전략잠수함을 우리 기술로 설계하고 건조하는 해양강국으로 우뚝 섰다"고 평가했다.

조정식 국회의장은 3일 거제 한화오션 옥포조선소에서 열린 해군의 3600톤급 최신형 잠수함 '서희함' 진수식에 참석했다. [사진=국회]

이어 서희함 함명의 유래가 된 서희 선생을 언급하며 "거란군을 물리치고 강동 6주를 확보하며 싸우지 않고도 이기는 힘이 진정한 국방임을 증명한 분"이라며 "그 지혜와 담대함을 품은 서희함이 바다로 나서는 위용을 보니 가슴이 벅차오르고 마음이 든든하다"고 소회를 밝혔다.

최근 국제 안보·경제 환경 속에서 해상교통로 수호의 중요성도 역설했다.

조 의장은 "먼 바다의 분쟁과 위기가 우리 기업의 공급망과 장바구니 물가에 직결되는 시대"라며 "우리 수출입 물동량의 99.7%가 바닷길로 오가는 만큼, 해상교통로를 안전하게 지키는 일이 곧 국민의 일상과 대한민국 경제를 지키는 일"이라고 강조했다.

또한 서희함을 "해양주권을 지키는 핵심 국가전략자산이자 적에게 두려움을 주는 강력한 억제력이며, K-방산의 기술력이 세계 최고 수준에 올랐음을 보여주는 자랑스러운 상징"이라고 규정했다.

조정식 국회의장은 3일 거제 한화오션 옥포조선소에서 열린 해군의 3600톤급 최신형 잠수함 '서희함' 진수식에 참석했다. [사진=국회]

오는 11일 해군 창설 81주년을 앞두고 장병들을 향해서는 "우리 해군은 유·무인 복합전력과 무인체계를 갖춘 첨단 기술군으로 나아가야 하며, 서희함이 그 미래를 이끌 핵심 전력이 될 것"이라며 "조국의 바다와 국민을 지키는 정예해군으로서 사명과 긍지를 다해달라"고 당부했다.

아울러 조 의장은 국회 차원의 전폭적인 지원을 약속하며 "우리 기술로 만든 함정들이 대양으로 뻗어 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않고, 거친 파도 속에서 헌신하는 장병들의 근무 여건과 안전을 세심히 살피겠다"고 덧붙였다.

seo00@newspim.com