보이스아이, AI 기반 'SGA VE Code v3.0' 출시

AI 핵심 요약beta
- 보이스아이가 3일 AI 기반 보이스코드 리더 앱을 출시했다
- 앱은 인쇄물 음성 변환과 AI 요약·문맥 기반 독음을 지원한다
- 81개 언어 번역·음성 기능과 표 정보 안내 기능도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
81개 언어 번역·음성 지원…무료 이용 가능
[서울=뉴스핌] 설희 기자= SGA솔루션즈 자회사 보이스아이가 인공지능(AI)을 적용한 보이스코드 리더 애플리케이션(앱) 'SGA VE Code v3.0'을 출시했다고 3일 밝혔다.
'SGA VE Code'는 인쇄물 내용을 음성으로 변환해 제공하는 음성변환 바코드 '보이스코드'의 모바일 앱이다. 이번 버전에는 기존 보이스아이 앱에 AI 음성과 요약, 문맥 기반 독음 기능 등을 적용했다.
AI 음성 기능은 인식된 정보를 자연스러운 음성으로 읽어주고, 음성 안내 중인 구간을 화면에 표시한다. AI 요약 기능은 인쇄물 내용을 요약해 주요 정보를 제공한다.
금액과 숫자, 전화번호 등은 문맥에 따라 읽는 방식을 달리하도록 독음 기능을 개선했다. 표 형태의 정보도 AI를 활용해 내용을 인식하고 음성으로 안내한다.
영어와 중국어, 일본어를 포함한 81개 언어의 번역 및 음성 기능도 지원한다. 사용자는 음성 속도와 화면 보기 모드를 설정할 수 있으며 자주 확인하는 내용을 저장하는 북마크와 스캔한 정보를 분류하는 보관함 기능도 이용할 수 있다.
보이스아이는 시각장애인과 저시력자, 다문화가정 등을 비롯해 인쇄물 정보 접근에 어려움을 겪는 이용자를 대상으로 관련 서비스를 확대할 계획이다.
정권성 보이스아이 대표는 "SGA VE Code은 기존 보이스코드 기술에 AI 음성과 요약 기능을 접목해 정보 접근성과 사용 편의성을 한층 높인 제품"이라며 "앞으로도 다양한 사용자가 정보에 제약 없이 접근하고 활용할 수 있도록 기술 고도화를 지속해 나가겠다"고 말했다.
'SGA VE Code' 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 내려받을 수 있으며 별도의 회원가입 없이 이용할 수 있다.
winter1004@newspim.com