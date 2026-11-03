쿠쿠, 사계절 케어 '욕실 복합 환풍기' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

환기·온풍·건조 등 5개 모드

저소음·외부 악취 차단 차별화

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합가전기업 쿠쿠는 환기부터 온풍, 건조까지 사계절 내내 쾌적한 욕실 환경을 조성해 주는 '욕실 복합 환풍기'를 새롭게 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 신제품은 욕실 내 냄새와 습기 배출은 물론 온도 관리까지 한 번에 가능하며, 시공 시 발생하는 설치 부담을 대폭 줄인 것이 특징이다. 천장 타공 규격을 한 뼘 수준인 225mm로 최소화해 설치 여건에 따라 기존 환풍기 위치에 부담 없이 그대로 교체 설치할 수 있다. 미니멀한 외관 디자인도 돋보인다.

쿠쿠 '욕실 복합 환풍기' [사진=쿠쿠]

사용성 측면에서는 환기, 온풍, 건조, 드라이, 자동 등 총 5가지 운전 모드를 탑재해 계절과 사용 상황에 맞춰 자유롭게 선택할 수 있다. 특히 온풍 모드는 작동 약 3분 만에 욕실 온도를 5℃가량 끌어올려 겨울철 샤워 전후로 느끼는 한기를 크게 줄여준다. 건조 모드는 샤워 후 잔여 습기를 정돈하며, 드라이 모드는 머리와 몸의 물기를 신속하게 말려준다.

환기력과 공기 차단 성능도 대폭 향상됐다. 외부 압력 변화에도 풍량 저하를 줄여 안정적인 배기 성능을 유지하며, 창문이 없어 습기와 냄새 유입에 취약한 구조의 욕실에 유용하다. 제품 미작동 시에는 공기 통로를 밀폐해 외부 악취나 해충의 실내 유입을 방지한다.

아울러 도서관 소음 수준보다 정숙한 28데시벨(dB)의 저소음 설계를 적용했으며, 밝기 조절이 가능한 무드등과 동작 상태를 확인하는 LED 디스플레이를 탑재해 편의성을 더했다.

쿠쿠 관계자는 "환기와 온풍, 건조 기능을 하나로 결합해 욕실 관리의 번거로움을 크게 줄인 제품"이라며 "공간 효율성과 편의성을 모두 갖춘 복합 환풍기로 쾌적한 주거 환경을 제공하겠다"고 말했다.

[AI Q&A]

Q1. 쿠쿠가 출시한 '욕실 복합 환풍기'의 주요 특징과 설치 편의성은 무엇인가요?

A1. 환기, 온풍, 건조 기능을 한 제품에 담았으며, 천장 타공 규격을 225mm로 최소화하여 기존 환풍기 자리에 손쉽게 교체 설치할 수 있습니다.

Q2. 이 제품이 제공하는 5가지 주요 운전 모드는 무엇인가요?

A2. 계절과 상황에 맞춰 선택 가능한 환기, 온풍, 건조, 드라이, 자동 모드로 구성되어 있습니다.

Q3. 온풍 및 건조/드라이 기능의 구체적인 성능은 어떠한가요?

A3. 온풍 모드는 약 3분 만에 욕실 온도를 5℃ 높여 한기를 덜어주며, 건조 및 드라이 모드는 샤워 후 남은 습기와 신체 물기를 효과적으로 제거합니다.

Q4. 환기 성능 및 외부 공기 차단 측면에서의 기술적 장점은 무엇인가요?

A4. 외부 압력 변화에도 안정적인 배기력을 유지하며, 미작동 시 공기 통로를 차단해 외부 악취와 해충 유입을 원천 막아줍니다.

Q5. 저소음 설계 및 기타 편의 기능에는 어떤 것들이 반영되어 있나요?

A5. 28dB 수준의 저소음으로 작동하며, 밝기 조절 무드등과 직관적인 LED 디스플레이가 탑재되어 사용 편의성을 극대화했습니다.

stpoemseok@newspim.com