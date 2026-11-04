하이브리드 질주…현대차·기아, 美 10월 판매 '신기록'

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아는 4일 미국에서 10월 역대 최다 판매를 기록했다.
- 양사의 친환경차 판매는 5만4505대로 전년보다 56.0% 증가했다.
- 기아 하이브리드 판매는 두 배 이상 늘어 성장세를 이끌었다.
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기아 친환경차 첫 월 3만대 돌파…전체 판매도 16% 늘어
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 하이브리드 판매 확대에 힘입어 미국 시장에서 나란히 역대 10월 최다 판매 기록을 세웠다. 두 회사가 미국에서 판매한 차량 3대 중 1대는 친환경차로, 특히 기아의 하이브리드 판매가 두 배 이상 늘며 전체 성장세를 이끌었다.
4일 현대차·기아에 따르면 올해 10월 미국 합산 판매량은 16만83대로 전년 동월 대비 9.5% 증가했다. 현대차는 제네시스를 포함해 8만75대로 3.8% 늘었고, 기아는 8만8대로 16.0% 증가했다.
성장의 중심은 하이브리드였다. 양사의 하이브리드 판매량은 4만8559대로 전년 동월보다 56.1% 늘었다. 현대차는 2만1150대로 19.0% 증가했고, 기아는 2만7409대로 105.6% 급증했다. 기아 하이브리드 판매가 전체 판매에서 차지하는 비중은 약 34.3%에 달했다.
전기차 판매도 증가하며 힘을 보탰다. 양사의 전기차 판매량은 5946대로 55.1% 늘었다. 기아가 3649대로 174.2% 증가한 반면 현대차는 2297대로 8.2% 감소해 브랜드별 흐름은 엇갈렸다.
하이브리드와 전기차를 합친 친환경차 판매는 5만4505대로 전년 동월 대비 56.0% 증가했다. 전체 판매에서 차지하는 비중은 34.0%로 역대 최고치를 기록했다. 친환경차 판매 증가율이 전체 판매 증가율을 크게 웃돌면서 미국 판매에서 전동화 차종의 무게가 커졌다.
기아의 친환경차 판매는 3만1058대로 111.9% 늘며 미국 시장에서 처음으로 월 3만대를 넘어섰다. 전체 판매의 약 38.8%가 친환경차였다. 현대차의 친환경차 판매는 제네시스를 포함해 2만3447대로 15.6% 증가했다.
주력 스포츠유틸리티차량(SUV) 판매도 호조를 보였다. 제네시스를 제외한 현대차 판매는 7만3452대로 전년 동월보다 4.8% 늘었다. 싼타페가 1만7959대로 52.2% 증가했고, 엘란트라는 1만2011대로 17.5% 늘었다. 투싼은 1만7808대 판매됐다. 현대차 차종별 판매 순위는 싼타페, 투싼, 엘란트라 순이었다.
기아는 텔루라이드가 1만4009대로 63.4%, 셀토스가 8052대로 43.2%, 카니발이 7751대로 17.4% 증가했다. 최다 판매 차종은 1만7977대를 기록한 스포티지였으며, 텔루라이드와 K4(1만1391대)가 뒤를 이었다. 친환경차 판매 확대와 주요 SUV의 동반 성장이 전체 판매 증가로 이어졌다.
제네시스는 6623대로 전년 동월 대비 5.6% 감소했다. GV70이 3347대로 9.8% 늘었으나 GV80은 1879대로 19.4% 줄었다.
한편, 주요 실적 공개 업체 가운데 도요타는 22만1507대로 5.7%, 혼다는 11만9952대로 8.0% 증가했다. 스바루는 5만4090대로 6.0%, 마쯔다는 3만1446대로 25.0% 늘었다.