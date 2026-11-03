민주당, 조작기소 특검법 당론 채택 결정…5일 본회의 상정 예고

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 3일 조작기소 특검법을 당론으로 채택했다
- 민주당은 5일 국회 본회의 처리를 국민의힘과 협의하기로 했다
- 특검 수사 대상과 범위는 법안소위에서 일부 조정될 전망이다
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기존 발의안 토대로 법사위 소위서 일부 자구 수정 전망
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 3일 조작기소 특검법을 당론으로 채택하고 오는 5일 국회 본회의에서 처리를 추진하기로 했다.
김성회 민주당 원내대변인은 이날 서울 여의도 국회에서 의원총회 직후 기자들과 만나 "조작기소특검법을 당론으로 채택했다"며 "5일 본회의에 올리기 위해 협의할 계획"이라고 밝혔다.
당내에서는 특검법 당론 채택에 별다른 이견이 없었던 것으로 전해졌다. 김 원내대변인은 특검법을 둘러싼 우려나 반대 의견이 있었는지를 묻는 질문에 "특검과 관련해 모든 의원이 당론 채택에 별다른 이의가 없었다"고 답했다.
특검법의 수사 대상과 범위 등 세부 내용은 기존 발의안을 토대로 법안 심사 과정에서 조정될 전망이다.
김 원내대변인은 수사 범위와 관련해 "이미 법안이 발의돼 있고 일부 내용이 바뀐 게 있다"며 "바뀐 내용을 정리해 법사위 법안소위에서 논의하는 과정에서 일부 자구 수정이 있을 것으로 안다"고 설명했다.
특검법 조사 대상에 추가 변화가 있는지를 묻는 질문에는 "기존 안에서 법안소위에서 고치는 정도가 될 것"이라며 "큰 틀에서 변화는 없을 것"이라고 말했다. 민주당은 본회의 상정을 위해 국민의힘과도 협의할 방침이다.
한편 민주당은 이날 의총에서 조희대 대법원장 관련 국정조사에 대해서는 추가 의견 수렴을 진행하기로 했다.
allpass@newspim.com