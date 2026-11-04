LG AI연구원 AI 저작권 침해 위험 분석, 국가지식재산위원장상 수상

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원은 4일 AI 컴플라이언스 기술로 국가지식재산위원장상을 받았다
- 엑사원 넥서스는 AI 학습 데이터의 저작권·개인정보 위험을 분석한다
- LG는 글로벌 AI 컴플라이언스 표준 구축과 해외 공급 확대를 추진한다
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자체 AI 모델 개발 전 과정에 적용…글로벌 빅테크·로펌 공급 추진
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG가 글로벌 인공지능(AI) 업계 주요 난제로 꼽히는 데이터 저작권 및 컴플라이언스 문제 해결 기술을 인정받았다.
LG AI연구원은 4일 문화체육관광부가 주최한 '2026 국제저작권기술 콘퍼런스(ICOTEC)' 저작권 기술 어워드에서 국가지식재산위원장상을 받았다고 밝혔다. 자체 개발한 AI 컴플라이언스 에이전트 '엑사원 넥서스(EXAONE Nexus)'의 기술적 공로를 인정받은 것이다.
엑사원 넥서스는 대규모 AI 학습 데이터에 담긴 저작권, 라이선스, 개인정보 등 법적 리스크를 자동으로 분석하는 AI 에이전트다. 최근 AI 학습 데이터를 둘러싼 저작권 침해 논란은 기업에 큰 법적 리스크가 되고 있다. LG AI연구원은 이에 선제적인 대응을 위해 에이전트를 개발했다.
엑사원 넥서스는 사람이 일일이 검수하기 어려운 방대한 데이터셋을 빠르고 정확하게 분석한다. 데이터셋 1건을 분석할 때 법률 전문가보다 속도는 45배 빠르고 정확도는 26% 높고 비용은 약 1000분의 1 수준이다.
LG AI연구원은 한국의 AI 기본법과 유럽연합(EU)의 AI 법안(AI Act) 등 주요국 AI 규제를 망라한 컴플라이언스 프레임워크도 자체 구축했다. 엑사원 넥서스를 바탕으로, 세계 어디서나 쓸 수 있는 '글로벌 AI 컴플라이언스 표준 체계'를 만든다는 구상이다.
법률적 신뢰도도 확보했다. LG AI연구원은 미국 등 국내외 대형 로펌 소속 변호사 40여명과 협력해 모델 분석 결과의 법률적 타당성을 검증했다. 이 과정에서 오픈 데이터셋 2만여 개를 실증 분석했고, 그 리스크 평가 결과는 글로벌 연구 생태계 발전을 위해 학계와 연구 커뮤니티에 전면 공개했다.
LG AI연구원은 엑사원 넥서스를 내부에서 개발하는 모든 AI 모델의 필수 검증 절차로 지정했다. 데이터 수집·정제부터 모델 개발, 서비스 배포까지 전 주기에 활용하고 있다. 앞으로는 글로벌 빅테크와 로펌 등 컴플라이언스 수요가 많은 해외 시장을 대상으로 공급을 점차 늘려 갈 방침이다.
이화영 LG AI연구원 AI사업개발부문장은 "AI 기술의 비약적 발전 속에서 사회적 신뢰를 확보하는 것은 기업의 핵심 경쟁력"이라며 "LG는 언제나 사람을 기술의 중심에 두고, 높은 신뢰성과 뛰어난 성능을 겸비한 AI 기술을 지속 선보이겠다"고 밝혔다.
LG AI연구원은 자체 지식재산권 보호를 위해 논문·발명 등 연구 성과를 발명 신고하는 지능화 체계도 구축했다. 2020년 설립 이후 특허 1131건(국내 537건·해외 594건)을 출원했다. 지난 2일에는 유경재 LG AI연구원 IP전략 리더가 이 체계를 구축한 공로로 ICT특허경영대상 과학기술정보통신부총리상을 받았다.
LG AI연구원은 2020년 출범 이후 글로벌 AI 윤리·거버넌스 논의에 30회 이상 참여하며 책임 있는 AI 생태계 구축에도 기여하고 있다. 유네스코(UNESCO) AI 윤리 글로벌 포럼, AI 임팩트 정상회의, 파리 AI 행동 정상회의 등에 한국 기업 대표로 참석해 지속 가능한 AI 개발을 위한 기업의 역할을 제시해 왔다. 지난 7월에는 유네스코와 함께 AI 기술의 윤리적 개발·활용을 교육하는 'AI 윤리 MOOC'를 개설했다. 글로벌 누적 수강생은 현재 약 5만 명이다.
LG는 컴플라이언스를 기업의 핵심 경쟁력 중 하나로 보고, 관련 체계를 그룹 차원에서 계속 고도화하고 있다. 구광모 ㈜LG 대표는 "컴플라이언스를 기업의 성장과 발전의 핵심 인프라로 생각하는 인식의 전환이 필요하다"며 "LG의 컴플라이언스 체계가 시대와 사회 변화를 적시에 반영할 수 있도록 지속적으로 고도화할 것"이라고 강조했다.
raul1649@newspim.com