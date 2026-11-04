[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 가채점 활용 및 대학별고사 최종 준비

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

수능시험장의 종소리가 울리고 나면 수험생들은 3년 동안 어깨를 짓누르던 무거운 중압감에서 벗어나 비로소 시험이 끝났다는 해방감을 느끼곤 한다. 그러나 2027학년도 대입 전형의 전체 구조를 냉정하게 들여다보면, 수능시험 종료는 입시의 끝이 아닌 훨씬 더 치밀하고 정교한 '2라운드 레이스'의 개막을 의미할 뿐이다. 약 수십만 명에 달하는 전국의 수험생들은 시험장을 걸어 나오는 그 순간부터 곧바로 대학별고사(논술 및 면접) 응시 여부를 결정해야 하고, 이어지는 수시 최종 합격자 발표와 등록, 그리고 정시 원서접수로 이어지는 촘촘한 대입 일정표와 마주하게 된다.

김형일 거인의어깨 대표.

2027학년도 대입 수시 원서접수는 이미 가을에 마감되었지만, 진짜 승부는 수능 직후 주말부터 전국 주요 대학에서 일제히 치러지는 논술 및 면접고사장에서 갈리게 된다. 수시 모집 합격자 발표는 12월 중순까지 순차적으로 완료되고, 합격자 등록과 미등록 충원 통보 마감이 연말까지 숨 가쁘게 진행된다. 뒤이어 2027년 1월 초부터는 정시 모집 원서접수가 본격적으로 시작되며, 최종 충원 등록 마감은 2월 말까지 전개된다. 이처럼 하루의 오차도 허용하지 않는 엄격한 대입 일정 속에서 수험생과 학부모가 가장 먼저 착수해야 할 일은 바로 정확하고 냉정한 '수능 가채점 분석'이다.

대전시교육청이 2일 '2027학년도 대학수학능력시험 시험장학교 업무관리지침 설명회'를 진행했다. [사진=대전시교육청] 2026.11.02 vincent977@newspim.com

◆ '수능 가채점'의 전략적 활용과 입시 나침반 역할

수능 본시험 직후 수험생이 가장 먼저 실행해야 하는 핵심 과제는 가채점표를 바탕으로 한 신속하고 정확한 채점 작업이다. 수능 시험 당일 시험지 원본을 가지고 나올 수 없으므로, 수험생들은 자신이 답안지에 작성한 번호를 가채점표에 메모해 나오거나 기억을 복원하여 가채점을 진행해야 한다. 한국교육과정평가원에서 발행하는 공식 수능 성적표는 12월 초에 배부되지만, 성적표가 나오기 전까지 약 3주간의 공백 기간 동안 수시 대학별고사 응시 여부를 결정하고 정시 지원 가능 권역을 판단해야 하기 때문에 가채점 결과는 사실상 남은 입시의 유일한 나침반 역할을 담당하게 된다.

가채점 분석을 통해 반드시 확인하고 판정해야 할 3가지 핵심 축은 다음과 같다.

1. 수시 지원 대학의 수능 최저학력기준 충족 여부 판정

본인이 수시에서 지원한 대학과 학과들이 요구하는 수능 최저학력기준을 완벽히 맞추었는지 정밀 분석해야 한다.

2. 정시 모집 지원 가능 대학 및 학과 범위 추정

수능 영역별 표준점수 및 백분위 예상 환산점수를 토대로, 정시에서 진학 가능한 대학의 상한선과 하한선을 객관적으로 파악해야 한다.

3. 대학별고사(논술·면접) 응시 여부의 결단

정시로 지원 가능한 대학의 수준이 수시 지원 대학보다 확연히 높다면 수시 대학별고사를 과감히 포기(수시 납치 방지)하고 정시에 집중해야 하며, 반대로 정시 진학 가능 대학이 수시 지원 대학보다 낮거나 불안정하다면 수시 대학별고사에 사력을 다해 응시해야 한다.

가채점 결과를 다룰 때 유의할 점은 입시 기관별 예상 등급 컷의 오차 범위를 고려해야 한다는 것이다. 단 1점 차이로 수능 최저 충족 여부가 아슬아슬한 경계선에 걸쳐 있다면, 조급하게 포기하기보다 대학별고사에 일단 응시하여 기회를 확보하는 공격적인 태도가 바람직하다.

서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 대학별 면접고사 최종 준비 전략 - '서류 기반 vs 제시문 기반'

수능 이후 치러지는 대학별 면접고사는 평가 방식과 목적에 따라 크게 '서류 기반 면접'과 '제시문 기반 면접'이라는 이원화된 구조로 나뉜다. 자신이 지원한 전형의 면접 유형을 명확히 구분하여 맞춤형 훈련을 거쳐야 한다.

1. 서류 기반 면접의 핵심 전략

(1) 평가 목적

지원자가 제출한 학교생활기록부의 교과 세부능력 및 특기사항, 창의적 체험활동, 행동특성 및 종합의견 등에 기록된 내용의 진위 여부를 확인하고, 전공 적합성, 학업 태도, 인성 및 발전 가능성을 종합 평가한다.

(2) 준비 방법

보통 5분에서 10분 내외로 진행되는 서류 면접은 학생부 기록에 담긴 주요 탐구 활동과 프로젝트의 인과관계, 계기, 해결 과정, 그리고 배운 점을 지원자 본인의 언어로 자연스럽게 설명할 수 있어야 한다. 단순히 활동 사실을 나열하는 수준을 넘어 "왜 이 활동을 시작했는가?", "어려움을 어떻게 극복했는가?", "이것이 나의 진로와 어떻게 연결되는가?"라는 3단계 꼬리 질문에 대비해 핵심 활동 5가지에 대한 요약 카드를 만들어 구술 연습을 반복해야 한다.

2. 제시문 기반 면접의 핵심 전략

(1) 평가 목적

대학이 직접 출제한 인문·사회·자연 계열의 제시문과 다각적 도표, 그래프 등을 바탕으로 지원자의 심층적인 학업 역량, 논리적 사고력, 문제해결 능력 및 구술 능력을 직접 검증한다.

(2) 준비 방법

서울대, 연세대, 고려대 등 상위권 대학들을 중심으로 실시되는 제시문 면접은 10분에서 20분 이상의 답변 준비 시간이 주어지고, 이후 면접관 앞에서 10분 안팎으로 구술 답안을 발표하는 형식으로 전개된다. 단기간에 모범 답안을 외워서 해결할 수 없으므로, 대학별 기출 제시문을 활용해 '핵심 개념 도출 -> 논리적 근거 전개 -> 반례 및 한계 검토 -> 최종 결론 수렴'으로 이어지는 고도의 논리적 사고 루틴을 시간 내에 말로 풀어내는 훈련을 주 2회 이상 스톱워치를 재며 실전처럼 연습해야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 시험지를 살펴보고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

◆ 대학별 논술고사 최종 준비 전략 - 계열별 출제 유형 파악

내신 등급 수치의 정량적 한계를 극복하고 상위권 대학 진학의 판도를 뒤집을 수 있는 논술전형은 수능 이후에도 수십 대 일에서 수백 대 일에 달하는 높은 경쟁률을 형성한다. 논술 시험의 성패는 대학별로 특화된 출제 유형과 자신의 작성 스타일이 얼마나 일치하느냐에 달려 있다.

1. 인문계열 논술의 세부 유형 분석

(1) 언어논술 중심 대학

가톨릭대, 경희대(인문), 동국대, 숙명여대, 이화여대(인문Ⅰ), 중앙대(인문사회), 한국외대 등. 제시문 간의 연관 관계 분석, 요약, 비교 대조 및 비판적 서술 능력이 핵심이다.

(2) 언어논술 + 도표·그래프 분석 중심 대학

건국대, 경북대, 서강대, 성균관대, 연세대, 인하대 등. 통계 자료나 통계 수치 도표를 인문학적 제재와 연결하여 분석하고 수치 기반의 논리적 근거를 제시해야 한다.

(3) 언어논술 + 수리논술 융합 대학

건국대(인문Ⅱ), 경희대(사회), 중앙대(경영경제), 한양대(상경) 등. 인문학적 독해력과 더불어 경제·경영적 상황을 수리적 계산과 확률·통계 개념으로 풀어내는 능력을 동시 요구한다.

(4) 영어 제시문 활용 대학

연세대, 이화여대, 한국외대 등. 영어 지문에 대한 신속하고 정확한 독해력이 뒷받침되어야 논제에 부합하는 답안을 작성할 수 있다.

2. 자연계열 논술의 세부 유형 분석

(1) 수리논술 중심 대학

건국대, 경희대(자연), 성균관대, 연세대, 중앙대, 한양대, 홍익대 등 대다수 주요 대학. 수학 교과 전 범위(미적분, 기하, 확률과 통계 등)의 핵심 정리와 증명, 풀이 과정의 논리적 엄밀성을 완벽하게 서술해야 한다.

(2) 수리논술 + 과학논술 병행 대학

주요 대학 의약학계열(경희대 의학, 연세대 미래 의예, 아주대 의예 등). 고난도 수리논술과 함께 물리학, 화학, 생명과학 중 지정 과목의 심화 탐구 능력을 동시에 평가한다.

(3) 과학통합논술 중심 대학

서울여대 등. 과학적 현상과 원리를 제시문과 결합하여 논리적으로 설명하는 통합형 문제로 출제된다.

논술고사 대비는 시험을 불과 며칠 앞둔 시점에서 새로운 이론을 익히려 하기보다, 목표 대학의 최근 3개년 기출문제 및 모의 논술 답안을 직접 손으로 써보고 대학 측에서 공개한 '채점 기준표' 및 '모범 답안'과 비교 대조하며 감점 요인을 줄이는 실전 답안 교정 작업에 집중해야 한다.

2026학년도 대학수학능력시험이 시행된 전남도교육청 제73지구 제8시험장.[사진=조은정 기자]

◆ 정확한 방향 설정이 최종 합격을 만든다!

2027학년도 수능시험은 입시의 완성점 아니라, 비로소 진짜 승부가 펼쳐지는 새로운 출발점이다. 수능 직후 실시하는 가채점 분석은 남아 있는 수시 및 정시 입시 지형에서 자신이 취해야 할 최적의 동선을 제시해 주는 절대적인 전략 수단이다. 성적표가 통지되는 날만을 막연하게 기다리며 시간을 허비하는 학생과, 가채점표를 받아 들자마자 냉정하게 수능 최저 충족 여부와 정시 가능 대학을 분석하여 대학별고사장으로 달려가는 학생의 최종 결과는 천양지차로 갈라지게 된다.

수험생들은 가채점 지표를 바탕으로 수시 논술 및 면접 고사에 사력을 다해 응시할 것인지, 아니면 정시 모집의 환산점수를 세밀하게 계산하며 군별 지원 포트폴리오를 구성할 것인지 명확한 판단을 내려야 한다. 급변하는 입시 환경 속에서도 흔들림 없이 가채점 분석과 대학별고사 준비라는 두 마리 토끼를 주도적으로 거머쥐는 학생만이, 다가오는 2월 최종 합격증을 손에 쥐고 환하게 웃을 수 있을 것이다.