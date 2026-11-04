스마일게이트 '로드나인', 파파존스와 협업…피자 주문 시 30% 할인

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 4일 로드나인과 파파존스 협업을 진행했다
- 마스터리 레벨 55 이상 이용자에게 피자 30% 쿠폰을 제공한다
- 피자 주문 이용자는 다양한 로드나인 인게임 보상을 획득한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로드나인'이 파파존스와 협업 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.
마스터리 레벨 55 이상 캐릭터를 보유한 이용자를 대상으로 다음 달 23일까지 라지 사이즈 이상 피자 주문 시 30% 할인 쿠폰을 제공한다.
이용자는 로드나인 공식 홈페이지에서 할인 쿠폰을 발급받아 파파존스 홈페이지나 앱에서 사용할 수 있다. 피자 배달 완료 후 카카오톡 알림톡으로 인게임 쿠폰이 자동 발송된다.
인게임 쿠폰으로는 마스터 승급서, 탈것 스킨 '파파존스 토핑크루저', 아바타 스킨 '피자 마스터 파파', 장인 승급서, 찬란한 생명의 핵, 시간의 조각, 버프 아이템 '존스 페이버릿', 골드 꾸러미 상자 등을 획득할 수 있다.
존스 페이버릿을 사용하면 공격력과 방어력 등 전투 능력치가 일시적으로 향상된다. 지난 협업 당시 선보인 탈것 스킨 '파파존스 도우 버스터'도 제작 대상에 포함된다.
스마일게이트는 협업을 기념해 17일까지 인게임 우편으로 버프 아이템 '존스 페이버릿'을 제공하는 출석 이벤트도 진행한다.
origin@newspim.com